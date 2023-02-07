Недвижимость

37 квартир для детей-сирот закупают в строящихся домах на Запсковье — Борис Елкин

37 квартир для детей-сирот администрация города закупает в строящихся домах на Запсковье. Об этом глава Пскова Борис Елкин сообщил в своём Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram

«Обеспечение детей-сирот жильем - одна из наших приоритетных задач. В этом году в планах приобрести 37 квартир в новых домах. Для этого администрация Пскова заключает контракты на покупку жилья путем участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов, - рассказал Борис Елкин.

Он отметил, что объекты долевого строительства передадут в конце 2023 года. Для передачи детям-сиротам к этому времени, по планам, будут сданы однокомнатные квартиры площадью свыше 34 квадратных метров в микрорайонах Запсковья.

Деньги на их приобретение выделены из областного и федерального бюджетов.

«Помимо закупки квартир в новостройках, продолжаем строительство малоэтажных домов для детей-сирот в районе Любятово. Здесь в этом году будут сданы 5 домов по 9 квартир каждый», - добавил градоначальник.

Ранее сообщалось, что на данный момент в Псковской области 2 061 человек числится в списке детей-сирот, нуждающихся в жилищном обеспечении, из них 1 529 человек - в возрасте старше 18 лет.

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Финансирование из областного бюджета на приобретение квартир на 2023 год увеличили на 70 млн рублей, всего в регионе в этом году планируют закупить 107 жилых помещений для детей-сирот.