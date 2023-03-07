Недвижимость

Минстрой оценил дефицит кадров в строительстве и ЖКХ в 260 тысяч человек

Дефицит кадров в российском строительстве и сфере ЖКХ в настоящее время составляет примерно 260 тысяч человек, рассказал в первый замглавы Минстроя Александр Ломакин.

«На сегодняшний день мы видим реальную потребность примерно в 171 тысячу человек в строительной сфере и приблизительно в 90 тысяч человек в сфере ЖКХ. При этом в целом в строительной отрасли и ЖКХ в стране работает около 11 миллионов человек», - сказал он интервью РИА Недвижимость.

Он уточнил, что наиболее востребованными специальностями в строительстве сейчас являются технологический монтажник трубопроводов, электрогазосварщик, плотник, бетонщик, арматурщик. Сфера ЖКХ больше всего нуждается в инженерах-энергетиках, слесарях аварийно-восстановительных работ, электромонтерах по ремонт электрооборудования, слесарях-ремонтника, сантехниках и электрогазосварщиках.

Как подчеркнул замминистра, в целом проблемная ситуация с кадрами, возникшая в начале 2020 года на фоне эпидемии коронавируса, улучшилась в прошлом году. Это произошло за счет закрытия отдельных иностранных компаний, откуда уволенные сотрудники перешли на работу в строительство и сферу ЖКХ, пояснил он.