Недвижимость

Каждый четвертый россиянин планирует закрыть ипотеку за 5 лет - опрос

60% россиян готовы взять ипотеку, каждый четвертый хочет закрыть ее за пять лет. По данным исследования «СберСтрахования», 8,2% жителей России хотят купить квартиру в ближайшие шесть месяцев, 60,3% из них готовы взять ипотеку.

За последние два года число желающих приобрести квартиру снизилось почти на 16%. Сумма, которую граждане РФ намерены потратить на жилье, удвоилась и достигла четырех миллионов рублей. Максимальную цену готовы заплатить москвичи — в среднем семь миллионов рублей, а самую низкую — астраханцы (1,8 миллиона рублей), пишет RuNews24.

Больше всего желающих взять ипотечный кредит оказалось в Краснодаре (97% респондентов), Тюмени (83%), Казани (82%), Уфе (79%), Омске (76%), Набережных Челнах и Петербурге (по 71%). Меньше всего хотят оформить ипотеку жители Махачкалы (35%).

Более 50% россиян интересуются однушками, от 27 до 38% опрошенных рассматривают двухкомнатные квартиры, 7–15% — трехкомнатные, до 5% — квартиры с четырьмя и более комнатами.

77,9% хотят приобрести «квадраты» на вторичном рынке. В среднем жители РФ намерены закрыть ипотеку за 16,7 года.

70,6% респондентов хотят жить в своем, а не арендованном жилье, что объясняет их высокую готовность взять ипотеку. Два года назад лишь 35% россиян собирались оформить для этих целей кредит, напомнил глава дивизиона «Защитные продукты и сервисы» Сбербанка Денис Кузьмин.