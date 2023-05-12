Недвижимость

Почти весь жилой фонд в поселке Заплюсье построен 60-е годы — глава района

Почти весь жилой фонд в поселке Заплюсье Плюсского района построен 60-е годы. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила глава района Наталья Иванова.

Фото: официальный сайт Плюсского района

«Весь жилой фонд построен в 1960-1967 годах, за исключением одного единственного дома, который был построен по переселению ветхого жилья, это 2016-2017 год», - рассказала Наталья Иванова.

Глава Плюсского района подчеркнула, что вопрос ветхого жилья в поселке Заплюсье — системный, решение будут прорабатывать с региональным центром.

«Пока общего решения нет, как мы будем эту проблему решать. Будем разговаривать с комитетом ЖКХ области. Проблема комплексная, она появилась не вчера, не сегодня и даже не 5 лет назад», - заключила Наталья Иванова.

Напомним, утром 29 мая в доме №3 на улице Римского-Корсакова в поселке Заплюсье Плюсского района обрушилось потолочное перекрытие квартиры.

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Следственный комитет РФ организовал по данному факту процессуальную проверку.

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Также проверку проводит прокуратура Плюсского района. Предварительно установлено, что обрушение произошло вследствие износа балок перекрытий.

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Проживающая в квартире с рухнувшим потолком пенсионерка от временного переселения отказалась.