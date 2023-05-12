Почти весь жилой фонд в поселке Заплюсье построен 60-е годы — глава района

Почти весь жилой фонд в поселке Заплюсье Плюсского района построен 60-е годы. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила глава района Наталья Иванова.
Фото: официальный сайт Плюсского района
«Весь жилой фонд построен в 1960-1967 годах, за исключением одного единственного дома, который был построен по переселению ветхого жилья, это 2016-2017 год», - рассказала Наталья Иванова.
Глава Плюсского района подчеркнула, что вопрос ветхого жилья в поселке Заплюсье — системный, решение будут прорабатывать с региональным центром.
«Пока общего решения нет, как мы будем эту проблему решать. Будем разговаривать с комитетом ЖКХ области. Проблема комплексная, она появилась не вчера, не сегодня и даже не 5 лет назад», - заключила Наталья Иванова.
Напомним, утром 29 мая в доме №3 на улице Римского-Корсакова в поселке Заплюсье Плюсского района обрушилось потолочное перекрытие квартиры.
Следственный комитет РФ организовал по данному факту процессуальную проверку.
Также проверку проводит прокуратура Плюсского района. Предварительно установлено, что обрушение произошло вследствие износа балок перекрытий.
Проживающая в квартире с рухнувшим потолком пенсионерка от временного переселения отказалась.