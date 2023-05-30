Проживающая в квартире с рухнувшим потолком плюсская пенсионерка отказалась переезжать

Пенсионерка, в чей квартире в поселке Заплюсье Плюсского района утром 29 мая обрушился потолок, отказалась переезжать на время ремонта. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила глава района Наталья Иванова.
Фото: пресс-служба прокуратуры Псковской области
Ремонт в помещении уже начался. По словам главы района, закончить его планируют в течение пары дней: «Вопрос по ремонту решен, мы ремонтируем это помещение, где обрушение. День-два и закончим».
Напомним, утром 29 мая в доме №3 на улице Римского-Корсакова в поселке Заплюсье Плюсского района обрушилось потолочное перекрытие квартиры.
Следственный комитет РФ организовал по данному факту процессуальную проверку.
Также проверку проводит прокуратура Плюсского района. Предварительно установлено, что обрушение произошло вследствие износа балок перекрытий.