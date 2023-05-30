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Проживающая в квартире с рухнувшим потолком плюсская пенсионерка отказалась переезжать

Пенсионерка, в чей квартире в поселке Заплюсье Плюсского района утром 29 мая обрушился потолок, отказалась переезжать на время ремонта. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила глава района Наталья Иванова.

Фото: пресс-служба прокуратуры Псковской области

«Она там и живет, отказалась. Я ей предложила временное переселение. У нее трехкомнатная квартира, она с сыном - собственники. От временного переселения отказалась, поэтому живет в этой квартире», - рассказала Наталья Иванова.

Ремонт в помещении уже начался. По словам главы района, закончить его планируют в течение пары дней: «Вопрос по ремонту решен, мы ремонтируем это помещение, где обрушение. День-два и закончим».

Напомним, утром 29 мая в доме №3 на улице Римского-Корсакова в поселке Заплюсье Плюсского района обрушилось потолочное перекрытие квартиры.

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Следственный комитет РФ организовал по данному факту процессуальную проверку.

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Также проверку проводит прокуратура Плюсского района. Предварительно установлено, что обрушение произошло вследствие износа балок перекрытий.