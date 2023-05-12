Недвижимость

Два комплекса офисных помещений сдают в аренду в центра Пскова

Два комплекса офисных помещений сдают в аренду в центра Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

«Сдаются в аренду два комплекса офисных помещений в хорошем состоянии в центра Пскова, площадь Ленина, дом №1 (ДКП)», - сообщили в облсовпрофе.

Характеристики помещений:

первое помещение общей площадью 74,9 квадратных метра на втором этаже (5 комнат),

второе помещение общей площадью 44,15 квадратных метра на втором этаже (4 комнаты).

По вопросам аренды можно обращаться по телефонам: (8112) 728219 или +7 953 230-23-06.

Ранее председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов опроверг слухи о продаже помещения бывшего кафе ДКП в Пскове.