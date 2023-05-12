Два комплекса офисных помещений сдают в аренду в центра Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов
«Сдаются в аренду два комплекса офисных помещений в хорошем состоянии в центра Пскова, площадь Ленина, дом №1 (ДКП)», - сообщили в облсовпрофе.
Характеристики помещений:
По вопросам аренды можно обращаться по телефонам: (8112) 728219 или +7 953 230-23-06.
Ранее председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов опроверг слухи о продаже помещения бывшего кафе ДКП в Пскове.