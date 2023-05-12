Недвижимость

Псковские многодетные семьи смогут получить землю под строительство дома в садоводствах

Многодетные семьи в Псковской области будут получать участки в садоводствах. Такое решение приняли депутаты Псковского областного Собрания на сессии 1 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Согласно действующему региональному законодательству гражданам, имеющим трёх и более детей, бесплатно в собственность предоставляются земельные участки только с разрешённым использованием «для индивидуального жилищного строительства», законопроект добавляет виды «ведением личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» и «ведением садоводства».

На начало года на территории Пскова находится 948 нераспределённых земельных участков, расположенных в садоводческих товариществах. При этом в очереди на получение земли стоит 1797 многодетных семей.

Теперь расширяется возможность реализации прав граждан, имеющих трех и более детей, на получение земельного участка в собственность бесплатно, путем увеличения вариантов выбора таких земельных участков гражданами.