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Экономика

Владимир Кузь о проблемах производителей молока и домах на даче

31.05.2023 18:25|ПсковКомментариев: 2

Заседание комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания состоялось 31 мая. Депутаты заслушали доклад руководителя регионального комитета по сельскому хозяйству Николая Романова о ходе и результатах реализации областной аграрной политики в регионе в 2022 году.

Насколько успешно в Псковской области развивается сельское хозяйство? В какой сложностью столкнулись производители молочной продукции? Кому могут разрешить строить дома на территории садоводств? Подробнее об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал заместитель председателя комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь.

 

- Владимир Васильевич, состоялось заседание комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания. На нем руководитель регионального комитета по сельскому хозяйству Николай Романов выступил с докладом о ходе и результатах реализации областной аграрной политики в 2022 году. По вашему мнению, насколько успешно в регионе сегодня реализуется аграрная политика?

- У нас в целом достаточно неплохо работает комитет по сельскому хозяйству. Политика в принципе реализуется. Мы видим, что у нас развивается на территории района, ну и в целом области.

- Какие направления развиваются более успешно?

- У нас и растениеводство, и животноводство в принципе развиваются равнозначно.

- Какие вопросы вы задавали Николаю Романову?

- Вопрос у нас сейчас с молоком, товаропроизводители жалуются на цены на молоко. Вопреки всем законам экономики они почему-то снижаются, хотя импорт сейчас закрылся. Мы как депутаты поддержали обращение депутатов Нижегородской области по поводу поддержки производителей молока. Сейчас идет снижение цены закупа, а себестоимость достаточно высокая, и некоторые находятся в критическом состоянии.

- Какой ответ получили, как у наших псковских производителей дела?

- У нас тоже все сложно пока. Ну, скажем, ситуация еще не плачевная, но достаточно сложная.

По итогу мы поддержали депутатов Нижегородской области на министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, чтобы на федеральном уровне рассмотрели, возможно, субсидирование производителей молока. Ну и плюс, соответственно, запрет на использование сухого молока в производстве молочной продукции.

- Заместитель председателя Псковского областного Собрания Александр Братчиков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) высказал мнение о том, что основная проблема для развития сельского хозяйства в регионе - получение земельных участков. По его словам, многие участки находятся в собственности недобросовестных владельцев и Российской Федерации, зарастают, и перевести их в муниципальную собственность очень сложно. Считаете ли вы это актуальной проблемой сельского хозяйства? Какие другие основные проблемы можете выделить?

- Конечно, сложности есть. Не могу сказать, что ситуация прямо критическая - про изъятие этих участков, но, действительно, у нас достаточно сложно получить земельный участок, если он находится в собственности Российской Федерации, то есть в федеральной собственности. Либо действительно, если это частный земельный участок, и он используется не по назначению. К сожалению, мер по принуждению собственника земли к тому, чтобы он использовал землю по назначению, нет. Соответственно, земля и зарастает борщевиком.

Также ситуация с федеральными землями, если земля принадлежит федерации, у них нет в бюджете денег на обработку от борщевика, они просто не предусмотрены. Опять же, на прошлой сессии мы направляли письмо, чтобы они в последующем закладывали денежные средства на обработку этих участков.

Что еще из проблемных вопросов для сельхозпроизводителей? Это, конечно, были цены с удобрением. Но сейчас, слава Богу, вопрос решился. Производители удобрений стали снижать цены. Думаю, что ситуация улучшится и рынок станет более стабильным.

Также дорогие цены на топливо. На деле это все влияет на себестоимость продукции.

Еще не все сельхозпроизводители перестроились на новую технику, на нашу - российскую там или китайскую. У многих импортная техника из недружественных нам стран, поэтому сейчас возникают проблемы запчастями. Тоже есть вопросы, проблемы по этим моментам, но они все решаемы. Все перестраивается, понимают, что мы теперь живем в новой реальности. Двигаемся дальше.

- В регионе существует немало мер поддержки аграриев. Вы общаетесь с населением, предпринимателями. Можете ли выделить какие-то меры, программы, которые необходимы сельскому хозяйству, но пока не существуют или находятся в разработке? Уже сказали, что нужны субсидии для производителей молока. Что добавите?

- У нас для сельхозпроизводителей достаточно много мер поддержки: льготное кредитование, льготный лизинг. Насколько я знаю, сейчас некоторые аграрии столкнулись с пересмотром ставок кредитования. Нужно все-таки ставку снижать либо приводить ее к нулю и давать все-таки длинные деньги. А дальше сельхозпроизводители сами знают, что делать с деньгами, как их эффективно использовать для того, чтобы у нас работало сельское хозяйство.

- По поводу выделения денег. Недавно стало известно, что в Псковской области реализуют восемь проектов по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства на гранты конкурса «Агростартап». В этом году в конкурсном отборе участвовали 28 проектов сельхозпроизводителей из 12 районов области по направлениям животноводства, овощеводства, садоводства, цветоводства, птицеводства и рыбоводства. По вашему мнению. По вашим наблюдениям, такие грантовые конкурсы у нас в регионе пользуются популярностью? Насколько это эффективный механизм для привлечения людей к фермерской деятельности?

- Конечно, это очень актуально, тем более что у нас область все-таки больше аграрно-туристическая, я бы сказал. По «Агростартапу»: у нас получили деньги в 2022 году 10 грантов, из них 5 планируют реализовывать проекты по развитию молочного животноводства.

Опять же цена на молоко в прошлом году была одна, а в этом году – другая. Мы как раз и можем столкнуться с тем, что низкая цена на молоко – есть риски. Три предпринимателя планируют развивать стартап по овощеводству. Один – овцеводство и один – птицеводство. Риски пока только в производстве молока. Остальные, я думаю, точно выстрелят и будут эффективно работать

- Один из вопросов комитета — о предоставлении в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков. Мы знаем, что часть этих участков расположена в Псковском районе и, насколько мне известно, ранее возникали проблемы с устройством подъездов к этим участкам. Как сегодня обстоят дела?

- Да, проблема есть. Не только с устройством подъездов, но есть и проблемы с устройством коммуникаций, электроэнергии. Вопрос решается. Я еще когда работал в администрации района, мы заказывали проект конкретно по Борисовичам, проект сделан. Но, к сожалению, пока из федерального бюджета не удалось получить денежные средства на реализацию этого проекта. А в целом, конечно, инициатива хорошая – о поддержке многодетных семей. Сегодня мы обсудили законопроект, который предполагает выделение земельных участков с разрешённым использованием на ведение личного подсобного хозяйства и садоводства, такой новые нормы не было, а сейчас она будет. Тем более, у нас очередь из 1700 семей на получение этих земельных участков. Может быть, кто-то захочет найти в каком-нибудь СНТ себе земельный участок и построить там дом.

Беседовала Ксения Иванова

Теги: #регион60 #депутат #сельское хозяйство #аграрии
Источник: Псковская Лента Новостей
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