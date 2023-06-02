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Недвижимость

Юрист назвала способ узаконить самострой на участке

05.06.2023 08:47|ПсковКомментариев: 0

Самострой или самовольная постройка — это объект недвижимого имущества, возведенный без разрешений и учета требований градостроительного законодательства в части возведения капитальных строений. Но его можно узаконить, рассказала доцент факультета права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова. 

По ее словам, понятие «самострой» накладывает ряд ограничений. «Например, самовольную постройку нельзя считать собственностью. Юридически данного сооружения не существует — вы не являетесь его собственником, пока не узаконите право», — приводит слова юриста «Прайм».

Сделать это можно, получив разрешение на строительство или уведомление о соответствии параметров и допустимости размещения, или через суд. Важное значение имеет наличие права на земельный участок, на котором постройка возведена.

При обращении в суд понадобится заявление, выписка из ЕГРН с подтверждением права собственности на участок, результаты экспертизы на соответствие нормам, квитанция об оплате госпошлины, перечислила эксперт.

Кроме того, нужно соблюсти ряд требований. Участок должен обладать соответствующим назначением: многоквартирный дом нельзя построить на участке под ИЖС. Самострой не должен нарушать ничьи права или мешать кому-то, создавать угрозу причинения вреда жизни и здоровью, заключила Солдатова.

Теги: #строительство #недвижимость
Источник: Псковская Лента Новостей
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