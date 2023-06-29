Недвижимость

Аварийный дом в Новоржеве расселили и снесли после вмешательства прокуратуры

Аварийный дом в Новоржеве снесли после вмешательства прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Новоржевского района.

Прокуратура провела проверку и установила, что администрация Новоржевского района не принимает меры к расселению и сносу аварийного дома на улице Карла Маркса, 1, который в виду своих конструктивных дефектов представляет угрозу проживающим в нем гражданам.

В ведомстве приняли комплекс мер, во исполнение которых аварийный дом снесли, строительный мусор убрали. Ранее проживавшие там две семьи, в том числе сирота, обеспечены благоустроенными жилыми помещениями.