Более 250 тысяч бесхозных объектов недвижимости было выявлено в Псковской области

Работа по упорядочению сведений о земельно-имущественных объектах в Едином государственном реестре недвижимости ведется по поручению Президента в субъектах России. Как сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Мах, в ходе работ было выявлено 250 тысяч бесхозных объектов недвижимости и у 210 тысяч из них были определены правообладатели.

Видео: Михаил Ведерников / Мах

Эта деятельность важна для экономики региона: чем больше объектов и земельных участков вовлечены в хозяйственный оборот, тем выше доходы бюджетов и тем больше возможностей для развития муниципалитетов.

Псковская область в этом направлении находится в зеленой зоне. Наш высокий результат отметил на межведомственном совещании руководитель Росреестра Олег Скуфинский. В регионе установлены границы более 8,2 тысяч населенных пунктов и свыше 2,1 тысяч территориальных зон.