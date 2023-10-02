Псковская область вошла в топ-10 регионов с низкими ценами на загородное жилье

Псковская область вошла в топ-10 регионов с наименьшей медианной стоимостью загородного жилья по итогам сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сбербанка со ссылкой на данные аналитиков сервиса Домклик.
Аналитики Домклик проанализировали витрину объявлений и выделили регионы с наименьшей медианной стоимостью загородного жилья. Эксперты выяснили, что загородная недвижимость дешевле всего в Смоленской области, где квадратный метр стоит 26 тысяч рублей. В топ-5 регионов с самым доступным загородным жильём также вошли Псковская и Новгородская области (по 30 тысяч рублей за квадратный метр), Волгоградская (32,9 тысячи рублей) и Курганская (33,3 тысячи рублей) области.
Топ-10 регионов с наименьшей медианной стоимостью квадратного метра загородной недвижимости. Данные витрины Домклик на сентябрь 2023 года:
|
Регион
|
Медианная стоимость квадратного метра, тысяч рублей
|
Смоленская область
|
26
|
Псковская область
|
29,9
|
Новгородская область
|
29,9
|
Волгоградская область
|
32,9
|
Курганская область
|
33,3
|
Орловская область
|
34
|
Кемеровская область
|
34,7
|
Кировская область
|
35,7
|
Архангельская область
|
36,2
|
Республика Коми
|
36,9
Самые высокие расценки на загородную недвижимость зафиксированы в Санкт-Петербурге (312,5 тысячи рублей), Ленинградской области (270 тысяч), Москве (171,8 тысячи) и Севастополе (148,4 тысячи). По данным Домклик, средняя стоимость квадратного метра на рынке готовой загородной недвижимости в России — 79,2 тысячи рублей.
В исследовании для каждого региона рассчитана медианное значение стоимости квадратного метра загородной недвижимости. Учитывались актуальные на сентябрь 2023 года объявления на витрине Домклик (дома и участки).