Недвижимость

Псковская область вошла в топ-10 регионов с низкими ценами на загородное жилье

Псковская область вошла в топ-10 регионов с наименьшей медианной стоимостью загородного жилья по итогам сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сбербанка со ссылкой на данные аналитиков сервиса Домклик.

Аналитики Домклик проанализировали витрину объявлений и выделили регионы с наименьшей медианной стоимостью загородного жилья. Эксперты выяснили, что загородная недвижимость дешевле всего в Смоленской области, где квадратный метр стоит 26 тысяч рублей. В топ-5 регионов с самым доступным загородным жильём также вошли Псковская и Новгородская области (по 30 тысяч рублей за квадратный метр), Волгоградская (32,9 тысячи рублей) и Курганская (33,3 тысячи рублей) области.

Топ-10 регионов с наименьшей медианной стоимостью квадратного метра загородной недвижимости. Данные витрины Домклик на сентябрь 2023 года:

Регион Медианная стоимость квадратного метра, тысяч рублей Смоленская область 26 Псковская область 29,9 Новгородская область 29,9 Волгоградская область 32,9 Курганская область 33,3 Орловская область 34 Кемеровская область 34,7 Кировская область 35,7 Архангельская область 36,2 Республика Коми 36,9

Самые высокие расценки на загородную недвижимость зафиксированы в Санкт-Петербурге (312,5 тысячи рублей), Ленинградской области (270 тысяч), Москве (171,8 тысячи) и Севастополе (148,4 тысячи). По данным Домклик, средняя стоимость квадратного метра на рынке готовой загородной недвижимости в России — 79,2 тысячи рублей.

В исследовании для каждого региона рассчитана медианное значение стоимости квадратного метра загородной недвижимости. Учитывались актуальные на сентябрь 2023 года объявления на витрине Домклик (дома и участки).