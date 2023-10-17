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Начинается видеотрансляция программы «Метражи»: Сельская ипотека в вопросах и ответах

18.10.2023 18:27|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Метражи», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня ведущий, генеральный директор ООО «Этажи-Псков» Роман Максименко предлагает поговорить о сельской ипотеке.

Кто может претендовать на ее получение? Какие требования предъявляются к заемщикам? На каких условиях предоставляется кредит по сельской ипотеке? Какова максимальная сумма, выданная заемщику? Как поднятие ставки ЦБ скажется на сельской ипотеке? Можно ли по этой ипотечной программе приобрести не готовое жилье, а участок под строительство? На эти и другие вопросы в студии ответят директор Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Дмитрий Алемасов и начальник отдела по развитию партнерского канала продаж регионального филиала банка Дарья Гашенко.

Повтор 19 октября в 8.30.

Напомним, программа «Метражи» - это все о покупке, продаже и аренде жилья, профессиональная точка зрения, советы экспертов, ипотека, загородная недвижимость и новостройки, секреты сделок и вся правда о риэлторском бизнесе в Пскове.

Свои вопросы, касающиеся сферы недвижимости, читатели могут присылать на редакторскую почту redaktor@pln-pskov.ru. Ведущий программы и его гости дадут развернутые ответы.

Трансляция завершена 

Теги: #ПЛН FM #Метражи
Источник: Псковская Лента Новостей
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