Недвижимость

Россиянам рассказали, на каком этапе строительства опасно покупать квартиру

Оптимального периода для покупки квартиры с точки зрения этапов строительства нет: стоимость квартиры на нулевом этапе строительства будет значительно ниже, при этом покупка уже готового жилья может избежать всех рисков столкновения с недобросовестным застройщиком. Об этом рассказала юрист Ирина Гукова, основатель юридической компании GAP.

«Сначала необходимо проверить застройщика: изучить отзывы на его прошлые проекты от дольщиков. Если дом уже введен в эксплуатацию, изучите отзывы жильцов на профильных ресурсах или поговорите с жильцами перед покупкой. Немаловажным является юридическая история квартиры. Например, при приобретении площади у третьего лица, не являющегося застройщиком, в ЖК, который не введен в эксплуатацию, собственник рискует собственными деньгами. Поскольку дом еще не сдан, право продавца на владение недвижимостью еще не зарегистрировано (поскольку самой квартиры еще де-факто не существует). По сути, вы выкупаете незарегистрированное право на владение имуществом. В таких сделках обязательно рекомендуется более серьезно проверять владельца квартиры, застройщика и саму квартиру на наличие юридических проблем», — объяснила она.

Покупка жилья на начальной стадии строительства сопряжена с рисками: возможными задержками в сдаче жилья, плохом качестве строительства, а также более серьезными последствиями, вплоть до заморозки и прекращения строительства, пишет «Газета.Ru».

«Самый главный критерий — непредсказуемые сроки сдачи жилья и качество строительства. Многие строительные проекты сталкиваются с изменениями в планах, задержками ввода в эксплуатацию из-за проблем с финансированием. Кроме того, в будущем качество построенного жилья может не соответствовать вашим ожиданиям. Для снижения рисков при покупке жилья рекомендую изучить репутацию застройщика», — отметила эксперт.

К важным для оценки застройщика пунктам можно отнести вопрос страхования ответственности: гарантийное покрытие качества строительства также крайне важно.

«Несмотря на то что закон обязывает застройщика предоставлять гарантии качества строительства, в практике есть нюансы, позволяющие застройщикам избежать ответственности при некачественном строительстве. Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью включает в себя множество параллельных задач, в решении которых порой незаменима помощь специалиста, особенно в сложных кейсах», — резюмировала юрист.