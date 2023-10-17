Недвижимость

В Пскове прекратили громкое дело о посуточной аренде жилья, длившееся три года

Псковский городской суд прекратил производство по гражданскому иску о запрете использовать жилое помещение для предоставления гостиничных услуг. Истец отказался от своих исковых требований, сообщает пресс-служба судов региона.

Напомним, дело вызвало общественный резонанс и создало прецедент на федеральном уровне. «МК в Пскове» подробно писал о ситуации.

В 2020 году жильцы одного из домов на Октябрьском проспекте в Пскове подали иск в суд на владельцев квартир в их подъезде, которые сдавали в краткосрочный найм. Собственникам недвижимости не нравилось, что в квартирах постоянно находятся незнакомцы, которые якобы шумели и оставляли грязь.

Суд общей юрисдикции признал деятельность владельца недвижимости гостиничными услугами и запретил ему использовать квартиру для этих целей. Дело дошло до Конституционного суда России, который направил на пересмотр дело предпринимателя. Суд постановил, что краткосрочная аренда не запрещена, но требует дополнительного законодательного регулирования.

После созданного прецедента в России решили узаконить посуточную аренду жилья. Соответствующий проект Минстроя поддержала правкомиссия. В законе будет указано, что граждане имеют право сдавать посуточно свое жилье при условии соблюдения прав соседей.