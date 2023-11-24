Недвижимость

На жилищные сертификаты для детей-сирот в Псковской области в 2024 году планируют направить 60 млн рублей

На жилищные сертификаты для детей-сирот в Псковской области в 2024 году планируют направить 60 млн рублей. Об этом сообщила председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева на заседании комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов 29 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Уменьшается ли лист ожидания по выдаче квартир детям-сиротам?» - спросил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, лидер фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян.

«Он остается на примерно одном и том же уровне. По достижению 14 лет человек включается в список. Предусмотрена также выдача сертификатов, что позволяет уменьшить списочную составляющую. На 2024 год на сертификаты выделено 60 млн 200 рублей. Что позволяет обеспечивать квартирами вне зависимости того, какая сумма выделяется из федерального бюджета», - ответила Ольга Евстигнеева.

Она также уточнила, что в этом году комитет выдал 22 сертификата.

«Получено указание от губернатора взыскать дополнительные средства на детей-сирот, будут даны предложения», - добавила заместитель губернатора Псковской области – председатель комитета по финансам Татьяна Баринова.