Недвижимость

Дачи и коттеджи с начала года подорожали почти во всех регионах России

Дачи и коттеджи с начала 2023 года подорожали почти во всех регионах Российской Федерации, в среднем - на 15,5%, до 6,9 млн рублей за объект. Такие данные приводятся в исследовании федерального портала «Мир квартир».

«Из 85 исследованных регионов частные дома подорожали во всех, кроме Магаданской области, где снижение общей цены объекта составило 6,1%. Средняя цена домовладения по России с начала года поднялась на 15,5%, до 6,9 млн рублей», - говорится в материалах.

Как уточнили аналитики, больше всего за неполный год дома выросли в цене в республиках Алтай (+45,9%) и Чувашия (+40,5%), Курганской (+34,7%), Мурманской (+33,1%) областях, в Дагестане (+32,1%), Алтайском крае (+32%), Нижегородской (+29,4%), Кировской (+28,1%), Ивановской (+25,8%) и Челябинской (+25,7%) областях. Наиболее слабый рост отмечен в Еврейской АО (+0,6%), Сахалинской области (+0,8%), Севастополе (+1%), Хабаровском крае (+2,7%), Чукотском АО (+3,3%), Московской области (+3,3%), Красноярском крае (+4,5%) и Калининградской области (+4,6%). В Ленинградской области цены за 11 месяцев выросли на 6,1%, пишет ТАСС.

В первой половине года в продажу поступило большое количество недорогих домов и дач, но в течение лета и осени часть этих объектов раскупили, а часть сняли с продажи до следующего высокого сезона, пояснил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. По его словам, в результате на рынке осталась дорогая недвижимость, средняя цена снова стала расти. «Кроме того, сегмент испытывает приток спроса с рынка квартир, где ипотека становится сейчас менее доступной. Покупая дом за ту же цену, что и квартиру, семья получает значительно большую жилую площадь, не говоря уже об участке земли. Ну и еще одним фактором роста цен стали инфляция и подорожание строительных материалов, - отметил собеседник агентства.