Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ДТП кто виноват
Без_мятежный Дагестан
«Моя жена - киллер» розыгрыш билетов
Советы на зиму псковским водителям
вопросы о муниципальной реформе
«Истфакт» Сокровища Острова
продвинутое автострахование
бизнес-ланчи вкусные обеды
Встречаем 2024: новогодние корпоративы
Господин Рейтингомер
Псков кофейни и пекарни
ЛОНГРИД проверить здоровье
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
«Зенча-Псков» кто там?
участие в президентских выборах
национальность белоруска
 
 
 
ещё Недвижимость 06.12.2023 07:511 Единую льготную ипотеку на новостройки могут ввести в России 06.12.2023 10:240 Дачи и коттеджи с начала года подорожали почти во всех регионах России 06.12.2023 07:511 Единую льготную ипотеку на новостройки могут ввести в России 05.12.2023 10:300 Выдачи ипотеки в России достигнут максимальных 7,6 трлн рублей    05.12.2023 08:231 Первоначальный взнос по ипотеке могут повысить до 30% 04.12.2023 19:342 В России поставлен новый рекорд по нераспроданному жилью в новостройках
 
 
 
Самое популярное 29.11.2023 19:130 Псковское УМВД проводит проверку по факту оскорбления в соцсетях инвалида СВО 01.12.2023 13:491 Интерактив: Дети в сугробе не смущают водителя снегоуборщика 06.12.2023 10:250 Ребенок умер в детской областной больнице в Пскове 04.12.2023 15:394 Рейтингомер: тучи над Граховым, возвращение Бибиковой и черная полоса Брячака 01.12.2023 11:372 Похитил, измывался и избил: бывший парень превратил жизнь псковички в ад
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Дачи и коттеджи с начала года подорожали почти во всех регионах России

06.12.2023 10:24|ПсковКомментариев: 0

Дачи и коттеджи с начала 2023 года подорожали почти во всех регионах Российской Федерации, в среднем - на 15,5%, до 6,9 млн рублей за объект. Такие данные приводятся в исследовании федерального портала «Мир квартир».

«Из 85 исследованных регионов частные дома подорожали во всех, кроме Магаданской области, где снижение общей цены объекта составило 6,1%. Средняя цена домовладения по России с начала года поднялась на 15,5%, до 6,9 млн рублей», - говорится в материалах.

Как уточнили аналитики, больше всего за неполный год дома выросли в цене в республиках Алтай (+45,9%) и Чувашия (+40,5%), Курганской (+34,7%), Мурманской (+33,1%) областях, в Дагестане (+32,1%), Алтайском крае (+32%), Нижегородской (+29,4%), Кировской (+28,1%), Ивановской (+25,8%) и Челябинской (+25,7%) областях. Наиболее слабый рост отмечен в Еврейской АО (+0,6%), Сахалинской области (+0,8%), Севастополе (+1%), Хабаровском крае (+2,7%), Чукотском АО (+3,3%), Московской области (+3,3%), Красноярском крае (+4,5%) и Калининградской области (+4,6%). В Ленинградской области цены за 11 месяцев выросли на 6,1%, пишет ТАСС.

В первой половине года в продажу поступило большое количество недорогих домов и дач, но в течение лета и осени часть этих объектов раскупили, а часть сняли с продажи до следующего высокого сезона, пояснил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. По его словам, в результате на рынке осталась дорогая недвижимость, средняя цена снова стала расти. «Кроме того, сегмент испытывает приток спроса с рынка квартир, где ипотека становится сейчас менее доступной. Покупая дом за ту же цену, что и квартиру, семья получает значительно большую жилую площадь, не говоря уже об участке земли. Ну и еще одним фактором роста цен стали инфляция и подорожание строительных материалов, - отметил собеседник агентства.

Теги: #недвижимость #дача
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Как оцениваете качество уборки дворов от снега в Пскове?
В опросе приняло участие 140 человек
06.12.2023, 16:360 Мини-спектакли по китайским пьесам стали частью программы «Мо Янь феста» 06.12.2023, 16:290 Госдума приняла закон о запрете «наливаек» в многоквартирных домах в первом чтении 06.12.2023, 16:260 Лыжный сезон откроется в Пскове 9 декабря 06.12.2023, 16:220 Фестиваль «Пушкин и…» начался чередой встреч с мульти-творческими людьми
06.12.2023, 16:040 Журнал Time назвал человека года 06.12.2023, 15:591 20-летие «Птенцов»: в Печорах проходит Неделя культуры сето 06.12.2023, 15:540 О спектаклях будущего года рассказал арт-директор Псковского театра драмы 06.12.2023, 15:440 Похитителя лестниц в Острове отправили на 300 часов обязательных работ
06.12.2023, 15:350 «PRO-ПРАВО»: О пособии по временной нетрудоспособности. ВИДЕО 06.12.2023, 15:330 МегаФон ускорил интернет в шести микрорайонах Пскова  06.12.2023, 15:300 Всероссийский день бесплатной юридической помощи пройдет в Псковской области 8 декабря 06.12.2023, 15:230 Монтаж выставки «Русская зима» идет Изборске
06.12.2023, 15:163 «Единая Россия» провела дискуссионную площадку «Верю в Россию» 06.12.2023, 15:133 Глава Сбера рассказал об основных элементах трансформации банка в ближайшие три года 06.12.2023, 15:110 Центр культуры «Витебск» и музей-заповедник «Михайловское» будут «дружить домами» 06.12.2023, 15:070 Умерла создавшая «Котенка по имени Гав» художница Наталья Богомолова
06.12.2023, 15:040 «Дневной дозор»: Нужно ли сократить обязанности управляющим компаниям? 06.12.2023, 14:540 Минувшая осень в России стала второй среди самых теплых — глава Гидрометцентра 06.12.2023, 14:510 Строительство газопроводов для догазификации деревни Кривск началось в Печорском районе 06.12.2023, 14:390 «Семейные ценности»: Как бороться с домашним насилием? ВИДЕО
06.12.2023, 14:130 Каток заливают на острове Дятлинка в Великих Луках 06.12.2023, 14:120 Трехсторонний телемост с писателем Мо Янем пройдет в рамках фестиваля китайской культуры в Пскове 06.12.2023, 13:540 «Меркурий» помог выявить фирму, выбросившую трупы собак в лес под Псковом 06.12.2023, 13:531 Здание Консерватории горит в центре Петербурга
06.12.2023, 13:480 170 миллионов рублей направили на социальные выплаты в Псковской области 06.12.2023, 13:430 Енотовидная собака с добычей попала в фотоловушку в Полистовском заповеднике 06.12.2023, 13:390 Железнодорожный мост реконструируют в Дно 06.12.2023, 13:290 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Вымирает потихоньку страна…ВИДЕО
06.12.2023, 13:150 В мобильном приложении Сбера можно будет добавлять бонусные карты магазинов 06.12.2023, 13:100 «Пус-йеппи» нашли археологи в ходе раскопок в Печорах 06.12.2023, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» о фестивале «Мо Янь фест» в Пскове 06.12.2023, 13:000 Еще 19 несанкционированных свалок ликвидируют в Пскове до 15 декабря
06.12.2023, 12:540 Госдума приняла изменения в закон об ограничении использования смартфонов в школах 06.12.2023, 12:471 Мемориальную доску сержанту Павлу Богатыреву открыли на здании лицея №4 в Пскове 06.12.2023, 12:421 Развитие ИИ приведет к созданию человекоцентричной экономики - глава Сбера 06.12.2023, 12:330 Более 550 соотечественников переселилось в Псковскую область в 2023 году
06.12.2023, 12:220 Вопрос о назначении выборов президента рассмотрят в Совете Федерации 06.12.2023, 12:120 Двух пешеходов сбили автомобили в центре Пскова за сутки 06.12.2023, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности» о борьбе с домашним насилием 06.12.2023, 12:030 Главным врачом Гдовской районной больницы назначен Максим Борисюк
06.12.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 6 декабря 06.12.2023, 12:000 Константин Болотин о итогах года и планах «Горводоканала» на 2024-й 06.12.2023, 11:590 «Подстрочник»: «Мо Янь фест» в Пскове 06.12.2023, 11:470 Осенью жители Псковской области отдавали предпочтение мелодрамам
06.12.2023, 11:361 Ранее судимый за угон житель Пыталовского района снова уехал на чужом автомобиле 06.12.2023, 11:280 Депутаты Госдумы оценили предложение запретить сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» 06.12.2023, 11:090 Греф раскрыл цифру клиентов и акционеров в Сбербанке 06.12.2023, 10:590 Публичные слушания по проекту бюджета на 2024 год прошли в Великих Луках
06.12.2023, 10:590 Выставку «Пушкинский заповедник. К 125-летию» открыли в Беларуси музейщики из «Михайловского» 06.12.2023, 10:471 Андрей Турчак: Капремонт по программе «Единой России» и Минпросвещения полностью завершен в 1384 школах 06.12.2023, 10:430 «Семейные ценности»: Как бороться с домашним насилием? 06.12.2023, 10:360 Автомобиль эвакуировали с улицы Юбилейной в Пскове для расчистки дороги от снега
06.12.2023, 10:250 Ребенок умер в детской областной больнице в Пскове 06.12.2023, 10:240 Дачи и коттеджи с начала года подорожали почти во всех регионах России 06.12.2023, 10:230 Псковские госавтоинспекторы вовремя доставили роженицу в роддом. ВИДЕО 06.12.2023, 10:120 Премьера спектакля Дмитрия Месхиева «Мой не мой» состоится в Пскове
06.12.2023, 10:000 Спрос на специалистов по нейросетям вырос почти в 3 раза в России 06.12.2023, 09:480 Рост цен на автозапчасти в Петербурге достиг 15% 06.12.2023, 09:370 Автомобиль BMW горел на Завеличье в Пскове 06.12.2023, 09:280 Дновский район остаётся лидером среди муниципалитетов по количеству ТОСов
06.12.2023, 09:152 В России предлагают запретить давать мальчикам женские имена и наоборот 06.12.2023, 09:000 Пожар произошел в девятиэтажном доме на улице Красноармейской в Пскове 06.12.2023, 08:440 Владимир Кузь: Строительство станции очистки питьевой воды завершают в псковской Родине 06.12.2023, 08:310 Очередь на въезд из Латвии в Россию под Псковом увеличилась втрое
06.12.2023, 08:190 Случаи заболевания микоплазменной инфекцией зафиксировали в России 06.12.2023, 08:000 «СуперФитнес» в Пскове дарит подарки в преддверии Нового года 06.12.2023, 07:511 Единую льготную ипотеку на новостройки могут ввести в России 06.12.2023, 07:370 Банки обяжут гарантировать кешбэк за Систему быстрых платежей
06.12.2023, 07:190 Какие одеяла помогают при тревоге и стрессе, рассказала врач 06.12.2023, 07:000 В России создали виртуального преподавателя-программиста 05.12.2023, 22:000 Мужчину с ожогами на руках продолжают искать в Пскове 05.12.2023, 21:500 Детям из школ Великолукского района напомнили о безопасном поведении на дороге
05.12.2023, 21:400 Богослужение в честь православного праздника провели в псковском СИЗО-1 05.12.2023, 21:300 Прокурор Псковской области провел личный прием граждан 05.12.2023, 21:200 Благотворительная акция помощи приютам для животных стартовала в Псковской области 05.12.2023, 21:000 Призванные на службу в Росгвардию псковичи приняли присягу в Петербурге
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru