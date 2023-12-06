Недвижимость

Экономист рассказал об опасности «человейников»

Жизнь семьи на маленькой жилплощади плохо сказывается не только на самих членах семьи, но и на городе, в котором такое жильё присутствует, считает кандидат экономических наук, профессор факультета рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.

«Проживая в студии площадью 18-25 метров, они (молодая семьи минимум из двух человек – ред.) вряд ли смогут выделить себе угол, например, для удалённой работы. Молодые супруги, которые ютятся в такой квартире, едва ли решатся завести ребёнка», - приводит слова Зайнуллина RuNews24.

Эксперт добавил, что в России каждый регион устанавливает свои нормативы площади жилых помещений, но стандартными расчётами социального норматива считаются:

33 квадратных метра на одного;

42 квадратных метра для двух семейных людей;

по 18 квадратных метров на каждого члена семьи при её составе от трех и более человек.

«Значительная часть вновь строящегося жилья не соответствует социальным нормам. Если площадь меньше социальной нормы, то человек считается нуждающимся в улучшении жилищных условий. Кроме того, такой подход по уменьшению площади ведёт к ухудшению качества жизни, так как социальная инфраструктура (поликлиники, школы, детские сад, транспортная инфраструктура) не рассчитаны на такую плотность населения. Строительство подобных "человейников" – огромных ЖК с маленькими квартирами и высокой плотностью – ведёт к "геттоизации" районов проживания. Жители получают огромные очереди в поликлиниках, автобусных остановках, пробки на дорогах, транспортный коллапс в часы пик, всплеск преступности, рост бытовых конфликтов», - заметил эксперт.