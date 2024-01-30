Недвижимость

Прокуратура помогла сироте получить жилье в Пскове

Прокуратура города Пскова помогла сироте получить жилье. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

«Установлено, в нарушение требований закона администрация города Пскова не обеспечила сироту благоустроенным жилым помещением. Он был вынужден длительное время пользоваться арендованной квартирой», - отметили в ведомстве.

В связи с этим прокурор города обратился в суд с иском, чтобы обязать орган местного самоуправления обеспечить гражданина жилым помещением.

Суд удовлетворил требования прокурора. В результате прокурорского вмешательства сироте предоставлена благоустроенная квартира в Пскове.