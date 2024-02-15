Недвижимость

Эксперт по недвижимости перечислила популярные обманные схемы риелторов

Популярные обманные схемы от риелторов перечислила эксперт по недвижимости Марианна Жиганова. В частности, она предупредила об устраиваемых риелторами лже-аукционах.

«Риелтор может привлечь двух подельников, которые сыграют роли таких же заинтересованных покупателей, как и вы. Между вами возникнет спор, кому нужнее квартира, и вы начнете предлагать большую сумму. Лже-риелтор добьется того, чтобы реальный покупатель назвал стоимость выше», - сказала она.

Еще одна уловка недобросовестных риелторов — занижение стоимости. Лже-агент может уговорить продавца снизить стартовую цену на значительный процент. Кто-то по неопытности доверится ему. В результате риелтор все равно продаст квартиру по первой стоимости, а разницу присвоит, пишет «Мослента».

Снятие с себя ответственности за проблемные квартиры — тоже весьма распространенная схема обманщиков. Риелтор может настаивать на покупке объекта, в котором есть нерешенные вопросы. Например, в доме прописаны претенденты на долю недвижимости, наложено некоторое обременение на объект или есть незаконная перепланировка. При этом, в договоре будет пункт, что риелтор не несет ответственности за подобные нарушения. Разбираться с этим придется уже новому владельцу.

«Выбирайте компанию с высокой репутацией и честными отзывами. Можно даже связаться с кем-то из их прошлых клиентов, для уточнения информации об агентстве или риелторе. Заручайтесь поддержкой проверенного юриста, который поможет сверить данные через официальные сервисы», — призвала Жиганова.