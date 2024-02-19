Недвижимость

Программу «Семейная ипотека» в России продлят до 2030 года

Программу «Семейная ипотека» в России продлят до 2030 года, заявил президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному Собранию 29 февраля.

Фото: пресс-служба Кремля

«"Семейная ипотека" у нас действует до июля текущего года. Предлагаю ее продлить до 2030 года, сохранив базовые параметры», - сказал Путин.

Также президент предложил продлить программу материнского капитала как минимум до 2030 года, увеличить до 2 800 рублей в месяц налоговый вычет на второго ребенка и до 6 000 — на третьего и каждого последующего.