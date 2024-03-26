Недвижимость

Новостройки в России за первый квартал подорожали на 4%

Новостройки в крупных городах России подорожали за первый квартал 2024 года на 3,6% - до 132 тысяч рублей за квадратный метр, рассказали в «Мире квартир».

В компании уточнили, что стоимость первичного жилья увеличилась в 67 городах из 70 исследованных. Сильнее всего новостройки подорожали в Череповце (+13,2%), Улан-Удэ (+12%), Ставрополе (+9%), Симферополе (+8,9%), Туле (+8,4%), пишет РИА Недвижимость.

Подешевели квартиры на первичном рынке в Архангельске (–2,1%), Санкт-Петербурге (–1%) и Краснодаре (–0,9%).

В Москве стоимость квадратного метра, по данным «Мира квартир», увеличилась на 2,5%, до 356,6 тысячи рублей, в Подмосковье - почти на 2%, до 189,6 тысячи рублей.

Средняя цена квартиры в новостройке в России за первый квартал выросла на 3,1% - до 7 миллионов рублей, добавили в компании.

«Пока основная льготная ипотечная программа действует, новостройки продолжают увеличиваться в цене по всей стране. Способствует этому как удорожание перевозок и стройматериалов, так и высокая инфляция», - отметил гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.

Он добавил, что предложение новостроек в целом по стране сократилось с начала года на 9%.