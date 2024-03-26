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Недвижимость

Оценщик назвал способ сэкономить при покупке загородного дома

31.03.2024 15:10|ПсковКомментариев: 0

Загородная недвижимость растет в цене, и эта тенденция на российском рынке будет сохраняться, считает президент Региональной ассоциации оценщиков, профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков. 

«Цены на загородные дома будут расти в пределах 20% в год. На этот сегмент рынка влияет несколько факторов. Первое – введение обязательных эскроу-счетов для строительных компаний. Это поднимает стоимость финансирования для застройщиков, а значит, и цены. Уже сегодня средняя стоимость строительства дома из бруса начинается от 83 тысяч рублей, а кирпичного – от 100 тысяч. Второй фактор – рост цен на строительные материалы. В первую очередь на такие, как портландцемент (20-25%) и стальная арматура (35-40%)», – уточнил Кулаков.

Спрос на загородную недвижимость остается стабильным, и это тоже имеет экономические причины, продолжил эксперт.

«Одна из них – введение льготной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), что позволяет получить большую жилую площадь за существенно меньшие деньги. По итогам 2023 года количество выданных ипотечных кредитов в этом сегменте выросло в четыре раза, до 110 тысяч. Условие ипотеки для ИЖС – строительство дома за один год – тоже работает на привлекательность этого варианта. За последний год существенно, на 60%, увеличилось число заказов на строительство с отделкой: это позволяет, во-первых, сразу переехать в новое жилье, а во-вторых, отнести расходы на отделку к ипотечному кредиту», – приводит слова Кулакова радио Sputnik

По его словам, есть несколько способов сэкономить при покупке дома или участка за городом.

«Можно купить достаточно ветхий дом, тогда летний сезон на даче можно будет провести уже в этом году, а потом, исходя из финансовых возможностей, построить современный дом. Если недвижимость будет использоваться только как дача, можно сэкономить за счет инфраструктуры и набора удобств. Участки неправильной формы дешевле прямоугольных. Наконец, на рынке много переоцененных домов, особенно тех, что были построены в 90-е годы. Практика показывает, что дисконт при торге с хозяином может составить до 30%. Удаленность от трасс, от железнодорожных станций, от магазинов и медучреждений – главные факторы удешевления», – заключил Кулаков.

Теги: #недвижимость
Источник: Псковская Лента Новостей
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