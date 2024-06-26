Недвижимость

Начинается видеотрансляция программы «Метражи»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Метражи», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Тема нового выпуска – чем полезен хоумстейджинг?

Что такое хоумстейджинг? Для чего в стратегии флиппинга нужен хоумстейджинг? Чем хоумстейджинг отличается от дизайна? Что такое васту? Как работает эта наука? Почему мы говорим про энергии пространства в контексте жизни человека? Какие конкретные инструменты используются для коррекции энергетики пространства? Эти и другие вопросы ведущий программы - генеральный директор ООО «Этажи-Псков» Роман Максименко - обсудит со специалистом по хоумстейджингу компании «Этажи» Псков Валерией Сергеевой.

Повтор программы слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 11 июля в 8.30.

Напомним, программа «Метражи» - это все о покупке, продаже и аренде жилья, профессиональная точка зрения, советы экспертов, ипотека, загородная недвижимость и новостройки, секреты сделок и вся правда о риэлторском бизнесе в Пскове.