Недвижимость

Хозяина квартиры в доме на улице Васи Новикова ищут в Великих Луках

Собственника или законного владельца квартиры в доме №30 на улице Васи Новикова в Великих Луках разыскивает городской суд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

В городской суд поступило заявление комитета по управлению муниципальным имуществом города Великие Луки о признании права муниципальной собственности на бесхозяйный объект – квартиру №1. Судебное заседание по гражданскому делу назначили на 12.00 30 июля в помещении Великолукского городского суда по адресу: город Великие Луки, улица Карла Либкнехта дом №13, кабинет №19.

«Всем заинтересованным лицам, которые считают себя собственниками данного имущества либо его иными законными владельцами, предлагается обратиться в суд для решения вопроса о его дальнейшей судьбе либо в комитет по управлению муниципальным имуществом города Великие Луки», - добавили в суде.