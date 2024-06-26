Недвижимость

Выдачи ипотеки в России в июне выросли на 44%

Выдачи ипотеки в РФ в июне выросли на 44% по сравнению с маем и составили 788 млрд рублей, следует из материалов ЦБ.

«По предварительным данным, прирост ипотеки значительно ускорился, до 3,1% с 1,7% в мае. Выдачи выросли на 44%, до 788 млрд руб., что соответствует среднемесячным объемам рекордного второго полугодия 2023 года (примерно 780 млрд руб.)», - говорится в материалах ЦБ.

Выдачи «Льготной» ипотеки выросли на 59% - до 210 млрд рублей (с 132 млрд рублей в мае), пишет ТАСС.

Выдачи рыночной ипотеки также выросли - на 28%, до 158 млрд рублей (с 124 млрд рублей в мае). «Это довольно существенный рост с учетом высоких рыночных ставок», - отметил регулятор.