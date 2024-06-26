Выдачи ипотеки в России в июне выросли на 44%

В целом выдачи ипотеки с господдержкой в июне увеличились на 49% - до 629 млрд рублей (с 422 млрд рублей в мае), а их доля в общем объеме выдач составила примерно 80%.
Напомним, 1 июля завершилась программа льготной ипотеки на новостройки.
Выдачи ипотеки в РФ в июне выросли на 44% по сравнению с маем и составили 788 млрд рублей, следует из материалов ЦБ.
«По предварительным данным, прирост ипотеки значительно ускорился, до 3,1% с 1,7% в мае. Выдачи выросли на 44%, до 788 млрд руб., что соответствует среднемесячным объемам рекордного второго полугодия 2023 года (примерно 780 млрд руб.)», - говорится в материалах ЦБ.
Выдачи «Льготной» ипотеки выросли на 59% - до 210 млрд рублей (с 132 млрд рублей в мае), пишет ТАСС.
Выдачи рыночной ипотеки также выросли - на 28%, до 158 млрд рублей (с 124 млрд рублей в мае). «Это довольно существенный рост с учетом высоких рыночных ставок», - отметил регулятор.
В целом выдачи ипотеки с господдержкой в июне увеличились на 49% - до 629 млрд рублей (с 422 млрд рублей в мае), а их доля в общем объеме выдач составила примерно 80%.
Напомним, 1 июля завершилась программа льготной ипотеки на новостройки.