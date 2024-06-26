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Суд отказал в признании недействительным договора безвозмездного пользования участком на улице Воеводы Шуйского в Пскове

Арбитражный суд Псковской области 29 июля отказал обществу с ограниченной ответственностью «Северная орхидея» в удовлетворении требований о признании недействительным договора безвозмездного пользования земельным участком площадью 377 квадратных метров, расположенным на улице Воеводы Шуйского в Пскове, а также о применении последствий недействительности такой сделки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.



Фото с Публичной кадастровой карты России

Договор безвозмездного пользования земельным участком заключен между комитетом по управлению муниципальным имуществом города Пскова и местной религиозной организацией православного прихода храма Покрова и Рождества Богородицы от Пролома.

Как следует из содержания оспариваемого договора, муниципальный участок предоставлен в безвозмездное пользование организации «для размещения (строительства) объекта религиозного назначения, дома причта прихода "Покрова от Пролома» XV-XVI веков в городе Пскове"».

Согласно постановлению администрации города Пскова №624 от 18 мая 2021 года, спорный участок имеет вид разрешенного использования – «Религиозное управление и образование».

Решением суда общей юрисдикции в удовлетворении требований общества с ограниченной ответственностью «Северная орхидея» о признании «Проекта планировки и проектом межевания территории в границах элемента планировочной структуры – улично-дорожной сети "Улица Воеводы Шуйского"» отказано.

Как следует из судебных актов по делам, вступивших в законную силу, общество с ограниченной ответственностью «Северная орхидея» должно освободить самовольно занятый участок (его часть), который является предметом оспариваемого договора в рамках.

Как указывал в своих позициях комитет, поскольку вышеуказанные судебные акты имеют в силу статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации преюдициальное значение, то спорный договор не может повлиять на права и обязанности общества с ограниченной ответственностью «Северная орхидея».