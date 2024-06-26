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Недвижимость

Решение расторгнуть договор аренды земли для строительства домов для беженцев в Пскове признали законным 

30.07.2024 12:23|ПсковКомментариев: 0

Апелляционный суд оставил решение Арбитражного суда Псковской области, которым расторгнут договор аренды земельного участка по причине его неиспользования для целей строительства домов для беженцев и переселенцев, без изменения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в арбитражном суде.

Между комитетом по управлению государственным имуществом Псковской области и ЖСК «Учхоз» заключен договор аренды сроком на 20 лет (до 6 марта 2037 года) земельного участка на улице Земской (район Учхоза) в Пскове с видом разрешенного использования: «для строительства второй очереди жилых домов для вынужденных переселенцев и беженцев».

Комитет, ссылаясь на неиспользование земельного участка и нарушение обязанности по оплате арендной платы, обратился в арбитражный суд с иском к ЖСК «Учхоз» о расторжении договора аренды указанного земельного участка.

В процессе рассмотрения спора судом установлено, что ответчик более двух раз подряд по истечении установленного договором срока не вносит арендную плату.

Федеральный законодатель, предусматривая в Земельном кодексе Российской Федерации право публичного собственника земельных участков на досрочное расторжение договора аренды земельных участков, предоставленных в целях строительства объектов недвижимого имущества, учитывал необходимость защиты общественных интересов, в частности потребность в эффективном использовании указанных земельных участков.

Арбитражный суд Псковской области, принимая во внимание длительность и систематическое нарушение ответчиком сроков внесения арендной платы по договору аренды, неиспользование земельного участка для целей строительства домов для беженцев и переселенцев, решением от 3 мая 2024 года удовлетворил исковые требования комитета о расторжении договора аренды земельного участка.

В мотивировочной части решения судом указано, что, учитывая разумные ожидания комитета в части реализации конечной цели арендного соглашения - осуществления Кооперативом строительства жилых домов для беженцев и переселенцев, неиспользование земельного участка в течение столь длительного времени (более семи лет) спорный договор аренды представляется невыгодным и нецелесообразным для арендодателя, нарушающим его права на распоряжение земельным участком.

29 июля четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение Арбитражного суда Псковской области от 3 мая 2024 года без изменения.

Теги: #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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