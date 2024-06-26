Недвижимость

ВТБ начал оформлять ипотеку на строительство частных домов с использованием эскроу-счетов

ВТБ запустил ИЖС с эскроу. Такой формат расчетов с подрядчиком позволяет защитить интересы будущего хозяина дома и снизить риски невыполнения обязательств.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ВТБ, банк начал оформлять ипотеку на строительство частных домов с использованием эскроу-счетов.

«Эскроу давно и успешно применяется при строительстве квартир, защищая россиян от срыва сроков их сдачи. Широкое распространение этого инструмента на ИЖС наведет порядок и в этой сфере. Конечно, пока подрядчиков, готовых так работать, немного, но мы уверены, что вполне справедливое желание россиян получить прозрачный и понятный продукт подтолкнет многие компании перестроиться. Вместе со специальными ипотечными программами это сделает частные дома еще более конкурентными по сравнению с квартирами», – прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.