Администрация Пскова заказала снос свыше 35 аварийных домов

На снос аварийных объектов в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Пскова» планируют потратить более 42 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.
Подрядной организации предстоит производить все работы в строгом соответствии с проектной документацией.
Перечень адресов аварийных объектов:
|
|
город Псков, улица 1-ая Поселочная, дом 6
|
20.
|
город Псков, пер. Черский, дом 9
|
|
город Псков, улица Белинского, дом 11
|
21.
|
город Псков, пер. Черский, дом 10
|
|
город Псков, улица Вокзальная, дом 3А
|
22.
|
город Псков, пер. Черский, дом 11
|
|
город Псков, улица Железнодорожная, дом 10
|
23.
|
город Псков, пер. Черский, дом 12
|
|
город Псков, улица Застенная, дом 5
|
24.
|
город Псков, проезд Клавы Назаровой, дом 4
|
|
город Псков, Изборская линия 3 км, дом 1
|
25.
|
город Псков, проезд Паровозный, дом 8
|
|
город Псков, улица Леона Поземского, дом 13/1
|
26.
|
город Псков, улица Рельсовая, дом 10
|
|
город Псков, улица Никитченко, дом 14
|
27.
|
город Псков, улица Рельсовая, дом 18
|
|
город Псков, улица Окраинная, дом 16
|
28.
|
город Псков, улица Рельсовая, дом 20
|
|
город Псков, улица Окраинная, дом 24
|
29.
|
город Псков, улица Родникова, дом 13
|
|
город Псков, пер. Аллейный, дом 4
|
30.
|
город Псков, улица Советской Армии, дом 2
|
|
город Псков, пер. Советской Армии, дом 6
|
31.
|
город Псков, улица Старотекстильная, дом 102
|
|
город Псков, пер. Транспортный, дом 3
|
32.
|
город Псков, улица Старотекстильная, дом 106
|
|
город Псков, пер. Трудовой, дом 15/9
|
33.
|
город Псков, улица Торошинская, дом 5
|
|
город Псков, пер. Чапаева, дом 10
|
34.
|
город Псков, улица Чапаева, дом 4а
|
|
город Псков, пер. Черский, дом 3
|
35.
|
город Псков, улица Чапаева, дом 6
|
|
город Псков, пер. Черский, дом 5
|
36.
|
город Псков, улица Чапаева, дом 6А
|
|
город Псков, пер. Черский, дом 7
|
37.
|
город Псков, улица Юбилейная, дом 26
|
|
город Псков, пер. Черский, дом 8
|
38.
|
город Псков, улица Юбилейная, дом 34А
Подрядчика определят 19 августа.
Снос аварийных объектов заказала администрация города Пскова. Начальная цена контракта - 42 млн 20 тысяч 725 рублей.