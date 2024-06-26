Недвижимость

Администрация Пскова заказала снос свыше 35 аварийных домов

На снос аварийных объектов в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Пскова» планируют потратить более 42 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядной организации предстоит производить все работы в строгом соответствии с проектной документацией.

Перечень адресов аварийных объектов:

город Псков, улица 1-ая Поселочная, дом 6 20. город Псков, пер. Черский, дом 9 город Псков, улица Белинского, дом 11 21. город Псков, пер. Черский, дом 10 город Псков, улица Вокзальная, дом 3А 22. город Псков, пер. Черский, дом 11 город Псков, улица Железнодорожная, дом 10 23. город Псков, пер. Черский, дом 12 город Псков, улица Застенная, дом 5 24. город Псков, проезд Клавы Назаровой, дом 4 город Псков, Изборская линия 3 км, дом 1 25. город Псков, проезд Паровозный, дом 8 город Псков, улица Леона Поземского, дом 13/1 26. город Псков, улица Рельсовая, дом 10 город Псков, улица Никитченко, дом 14 27. город Псков, улица Рельсовая, дом 18 город Псков, улица Окраинная, дом 16 28. город Псков, улица Рельсовая, дом 20 город Псков, улица Окраинная, дом 24 29. город Псков, улица Родникова, дом 13 город Псков, пер. Аллейный, дом 4 30. город Псков, улица Советской Армии, дом 2 город Псков, пер. Советской Армии, дом 6 31. город Псков, улица Старотекстильная, дом 102 город Псков, пер. Транспортный, дом 3 32. город Псков, улица Старотекстильная, дом 106 город Псков, пер. Трудовой, дом 15/9 33. город Псков, улица Торошинская, дом 5 город Псков, пер. Чапаева, дом 10 34. город Псков, улица Чапаева, дом 4а город Псков, пер. Черский, дом 3 35. город Псков, улица Чапаева, дом 6 город Псков, пер. Черский, дом 5 36. город Псков, улица Чапаева, дом 6А город Псков, пер. Черский, дом 7 37. город Псков, улица Юбилейная, дом 26 город Псков, пер. Черский, дом 8 38. город Псков, улица Юбилейная, дом 34А

Подрядчика определят 19 августа.

Снос аварийных объектов заказала администрация города Пскова. Начальная цена контракта - 42 млн 20 тысяч 725 рублей.