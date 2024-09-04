В отделении Сбера в Пскове оформили первую ипотеку на строительство дома с открытием эскроу-счёта

Сбербанк 6 сентября оформил первую в Пскове ипотеку на строительство частного жилого дома (ИЖС) с проектным финансированием через эскроу-счёт. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
Сумма сделки составила 2,6 млн рублей. Подрядчиком выступил официальный представитель строительной компании «Теремъ» в Пскове и Псковской области - ООО «Теремъ 60».
Эскроу-счёт – это специальный счёт в банке для расчётов между покупателем и подрядчиком. На него покупатель частного дома вносит деньги, и они замораживаются. Подрядчик получит их только тогда, когда объект строительства будет передан заказчику. Такая модель защищает интересы покупателей: в случае невыполнения обязательств по договору подряда заказчик гарантированно получит свои деньги обратно.
В залог по кредиту на ИЖС берётся только земельный участок — другого залога при строительстве с аккредитованным Сбером подрядчиком не требуется. Важно, чтобы дом был зарегистрирован как жилое здание, и совокупная стоимость участка и построенного дома была больше суммы кредита.
Записаться и прийти на сделку можно в Центре ипотечного кредитования Сбера в Пскове по адресу: Рижский проспект, д. 29/31, с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (без перерыва на обед), в субботу с 9.00 до 16.00 (без перерыва на обед).
Больше информации об эскроу в ИЖС.