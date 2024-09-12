Недвижимость

Более 700 жилых домов ввели в эксплуатацию в Великих Луках за пять лет

Ввод новых объектов жилищного строительства имеет ключевое значение для социально-экономического развития Великих Лук. Увеличение жилищного фонда позволяет создавать комфортную городскую среду, отвечающую современным стандартам качества. Об этом глава города Великие Луки Николай Козловский рассказал в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Николай Козловский / Telegram

«Благодаря слаженной работе городских властей, застройщиков и работников жилищно-коммунальных служб, создаются новые возможности для строительства и ввода нового, современного жилья», – сказал Николай Козловский.

На сегодняшний день в городе преобразились многие районы, отметил глава Великих Лук. С 2019 по 2024 год было введено в эксплуатацию 714 жилых домов, площадь которых составила более 136 тысяч квадратных метров. Из них 692 дома индивидуального строительства и 22 многоквартирных, что составляет более 750 квартир, площадью свыше 39 тысяч квадратных метров.

«За это время современной жилой застройкой удалось охватить многие районы. Например, улицы Ставского, Сибирцева и Розы Люксембург, где раньше было большое количество ветхого и аварийного жилья. В настоящее время на территории муниципального образования ведется строительство еще 9 многоквартирных домов: на улице Пескарева, Вокзальной, Льва Толстого, Садовой, Комсомольской, Гражданской, Сибирцева. Хочу обратить внимание, что это не просто дома, а именно полноценные многоквартирные комплексы с благоустроенной территорией и парковочными зонами. Рядом появляются объекты торговли», – добавил глава города.

Он отметил, что расширение объёмов жилищного строительства способствует развитию сопутствующей инфраструктуры, созданию новых рабочих мест и повышению инвестиционной привлекательности нашего города.

«Жилищное строительство - важная сфера для развития города. Поэтому городской власти и депутатскому корпусу необходимо создавать все условия для развития этого стратегически необходимого направления, расширять его и держать на контроле», — уточнил Николай Козловский.