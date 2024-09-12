Недвижимость

Спрос на квартиры в новостройках России снизился на 20%

Снижение доступности льготных ипотечных программ привело к сокращению спроса на первичном рынке жилья в России еще на 20%, но средняя цена квадратного метра продолжила расти и в этих условиях, рассказали «Известиям» на федеральном комбинате стеновых материалов «Винзер».

«Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в России, по данным проектных деклараций, превысила 175,5 тыс. рублей, в аналогичный период прошлого года она была на уровне 155 тыс. рублей. Вопреки охлаждению спроса на новостройки в части крупных городов рост средней стоимости квадратного метра продолжился», — отметил директор федерального комбината стеновых материалов «Винзер» Денис Жалнин.

По словам эксперта, относительно июня текущего года средняя цена квадратного метра на первичном рынке жилья в России к концу сентября выросла еще на 4%. Максимальный рост среди городов-миллионников отмечен в Самаре (+4,8%), Челябинске (+4,5%), Красноярске (+3,9%), Казани (+3,8%) и Омске (+3,5%). Снижение отмечено в Ростове-на-Дону (–2,4%), Уфе (–1,9%) и Нижнем Новгороде (–0,1%). В Москве за аналогичный период средняя стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 1,6%, в Санкт-Петербурге — на 1,9%.

«Сейчас строительная отрасль нуждается в пересмотре существующих механизмов работы. В первую очередь необходимо долгосрочное понимание развития ситуации с ипотечным кредитованием и трансформация механизмов проектного финансирования с учетом новых рыночных реалий», — считает Жалнин.

По его словам, существующие подходы к проектному финансированию ограничивают возможности девелоперов.

По управлению ценой квадратного метра в условиях снижающегося спроса, а неопределенность в части дальнейшей судьбы льготных кредитов ведет к оптимизации планов по выводу на рынок новых проектов. Рынок еще не успел адаптироваться после прекращения ипотеки с господдержкой и изменения условий семейной ипотеки, и теперь новые трудности, связанные с исчерпанием лимитов у части банков по семейной ипотеке, и увеличение требований к минимальному размеру первоначального взноса.

«Застройщики сейчас оказались в сложной ситуации, когда себестоимость строительства достаточно высока, снижать цены проблематично и рискованно, поскольку денежные средства от продажи объектов поступят на счета девелопера после сдачи дома в эксплуатацию, а значит, в цену необходимо закладывать реальный уровень инфляции. При этом продавать по нынешним ценам, чтобы наполнить эскроу-счета до нужных уровней, в условиях ограничения льготных программ становится всё сложнее и дороже, потому что необходимо вкладывать дополнительные ресурсы в стимулирование спроса», — рассказал Жалнин.

Однако главный риск, который сейчас существует на рынке жилищного строительства в России, — это сокращение объемов вывода на рынок новых проектов, что в конечном итоге скажется на целом ряде сопутствующих отраслей, осуществляющих поставки материалов для строительства жилья, пишут «Известия».

«Плюс ко всему в перспективе двух-трех лет может возникнуть ситуация, схожая с той, что произошла на этапе запуска ипотеки с господдержкой, когда рынок жилья оказался не готов к резкому увеличению спроса и это спровоцировало более интенсивный рост цены квадратного метра», — подытожил директор федерального комбината стеновых материалов «Винзер».