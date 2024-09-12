Недвижимость

Сбер профинансирует строительство жилого дома на улице Балтийской в Пскове

Сбер профинансирует строительство многоквартирного жилого дома в Пскове – один из крупнейших государственных застройщиков региона АО СЗ «Псковжилстрой» построит современный дом на улице Балтийской. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Сбере.

Фото: Сбер

Проектное финансирование на общую сумму более 300 миллионов рублей предусматривает использование счетов эскроу, которые обеспечивают большую прозрачность движения денежных средств и защищённость потребителей.

«Поддержка девелоперов – одно из фокусных направлений Сбера. Со специализированным застройщиком АО "Псковжилстрой" нас связывают многолетние партнёрские отношения и это не первый опыт проектного финансирования застройщика. СЗ АО "Псковжилстрой" строит объекты в микрорайонах с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. Жилой комплекс "Балтийская, 17а" строится в экологически чистом районе в непосредственной близости к торгово-развлекательным центрам Лента, Леруа Мерлен и Фьорд Плаза, а также к медицинским учреждениям, Ледовому дворцу и другим спортивным объектам», - сказал управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

«Проект жилого комплекса на улице Балтийской, 17а – еще один проект, реализуемый совместно со Сбером с использованием проектного финансирования и счетов эскроу. Проектирование и строительство нового жилого дома предусматривает обустройство уютной придомовой территории, включающей в себя детскую площадку и зону отдыха для взрослых и детей. Дом имеет оригинальный фасад, просторные и удобные входные группы. Вход в подъезд с уровня тротуара обеспечивает принцип доступной среды», - отметила исполняющая обязанности генерального директора АО СЗ «Псковжилстрой» Екатерина Родионова, :

Девятиэтажный дом «Балтийская, 17а» включает 106 квартир общей площадью более 8 тысяч квадратных метров.