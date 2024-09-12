Сбер профинансирует строительство жилого дома на улице Балтийской в Пскове

Сбер профинансирует строительство многоквартирного жилого дома в Пскове – один из крупнейших государственных застройщиков региона АО СЗ «Псковжилстрой» построит современный дом на улице Балтийской. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Сбере.
Фото: Сбер
Проектное финансирование на общую сумму более 300 миллионов рублей предусматривает использование счетов эскроу, которые обеспечивают большую прозрачность движения денежных средств и защищённость потребителей.
«Проект жилого комплекса на улице Балтийской, 17а – еще один проект, реализуемый совместно со Сбером с использованием проектного финансирования и счетов эскроу. Проектирование и строительство нового жилого дома предусматривает обустройство уютной придомовой территории, включающей в себя детскую площадку и зону отдыха для взрослых и детей. Дом имеет оригинальный фасад, просторные и удобные входные группы. Вход в подъезд с уровня тротуара обеспечивает принцип доступной среды», - отметила исполняющая обязанности генерального директора АО СЗ «Псковжилстрой» Екатерина Родионова, :
Девятиэтажный дом «Балтийская, 17а» включает 106 квартир общей площадью более 8 тысяч квадратных метров.