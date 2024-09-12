Недвижимость

В РФ доля частных домов в вводе нового жилья может достичь 65% в 2024 году

Площадь индивидуальных жилых строений (ИЖС), введенных по итогам 2024 года, может занять 60-65% от совокупного объема жилья в РФ, которое будет сдано в эксплуатацию в 2024 году. Такой прогноз озвучил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин в ходе Международного форума и выставки 100+ TechnoBuild.

«В структуре ввода жилья мы рассчитываем, что в этом году объем ввода ИЖС составит порядка 60-65%. Мы видим хорошую динамику его строительства», - сказал он.

Стасишин отметил, что Минстрой изучил данные по вводу частного жилья вместе с Росреестром и убедился, что «то индивидуальное жилье, которое дает рекордные вводы, это жилье, которое строится последние 2,5 года», а не построенное ранее и зарегистрированное недавно.

Замминистра добавил, что ввод ИЖС по итогам 2024 года будет «достаточно серьезный, несмотря ни на что», пишет ТАСС.

Площадь ввода в эксплуатацию ИЖС в РФ по итогам 8 месяцев 2024 года составила 49,7 млн кв. м, сообщал ранее Стасишин. По данным ДОМ.РФ, это на 18% выше, чем за январь - август 2023 года. Всего в 2023 году в РФ было введено 58,7 млн кв. м в сегменте ИЖС, что составило более 53% от совокупного ввода в эксплуатацию жилья в прошлом году (110,4 млн кв. м).