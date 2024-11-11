Недвижимость

За счет недвижимости бюджет Пскова и районов пополнился более чем на 114 млн рублей

На 114 688 125,89 рубля пополнились бюджеты города Пскова и муниципалитетов Псковской области за счет недвижимого имущества с начала текущего года, что превышает сумму доходов за 2023 год на 10,65%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по управлению государственным имуществом Псковской области.

Бюджеты муниципалитетов пополняются за счет реализации земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных образований «Город Псков», «Гдовский район», «Красногородский муниципальный округ», «Невельский муниципальный округ», «Палкинский район», «Печорский муниципальный округ», «Псковский район», «Пыталовский муниципальный округ», «Себежский район» и «Усвятский муниципальный округ».

Это доходы, полученные от арендной платы, продажи, платы за увеличение площади земельных участков, платы за размещение объектов без предоставления земельных участков.