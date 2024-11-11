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Олег Брячак взял на контроль ситуацию с недостроенной многоэтажкой в Острове

Лидер Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», депутат областного Собрания Олег Брячак взял на контроль ситуацию с недостроенным многоэтажным домом в городе Острове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении партии.

Фото здесь и далее: региональное отделение партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»

«Партия всегда ратует за права простых людей и старается не допускать нарушения законодательства, тем более, когда могут пострадать интересы граждан. В последнее время федеральные и региональные бюджеты выделяют огромные финансовые вливания в социальную инфраструктуру. Идёт реализация национальных проектов, возводятся социально значимые объекты. Однако наряду с хорошими и качественными строителями на рынке появляются разного рода недобросовестные подрядчики и субподрядчики», - обозначили ситуацию в отделении партии.

Помимо контролирующих органов, на данные возмутительные факты реагирует и Псковское отделение социалистической политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» .

Так, в начале ноября 2024 года к депутату Собрания депутатов Пыталовского муниципального округа первого созыва, руководителю фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Игорю Иванову, проводившему партийные депутатские выездные приёмы по Красногороскому, Пыталовскому муниципальным округам и Островскому району, обратились жители города Острова.

«В своём обращении жители Острова пожаловались на, как они утверждают, "недобросовестного застройщика", ведущего строительство многоквартирного жилого дома по адресу: город Остров, улица Калинина, дом №1 на земельном участке КН 60 13 01322091. Строящийся по данному адресу жилой дом предназначается для заселения людьми из ветхого жилого фонда, но из-за недобросовестного подрядчика в лице ООО "ДСМУ" (генеральный директор М. А. Азоян), сроки сдачи дома просрочены уже более чем на год. По мнению граждан города Острова, строительство ведется с многочисленными нарушениями технического задания, а также якобы имели место нарушения номы трудового законодательства в части своевременной выплаты заработных плат, а также привлечения к строительству объекта незаконных мигрантов», - прокомментировал депутат Игорь Иванов.

Получив данный «сигнал с мест», Игорь Иванов составил обращение в адрес лидера регионального отделения партии «Справедливая Россия – За правду» Олега Брячака с просьбой перепроверить данный сигнал и взять на контроль ситуацию с недостроенным многоэтажным домом в городе Острове, составив депутатские запросы на имя губернатора, УФАС и прокуратуры.

«Строительство и введение в эксплуатацию домов для переселения граждан из аварийного и ветхого жилья является приоритетным направлением для нашего региона, о чём неоднократно заявлял губернатор Псковской области Михаил Юрьевич Ведерников и главы районов и округов. Поэтому нельзя не согласиться с мнением жителей города Острова, что такие застройщики должны быть включены в реестр недобросовестных подрядных организаций, потому что своим недобросовестным отношением к взятым на себя обязательствам они дискредитируют органы власти и местного самоуправления, что ведёт, в том числе, к социальной напряжённости», заключил Игорь Иванов.

В партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» согласились с мнением депутата Собрания депутатов Пыталовского муниципального округа первого созыва Игоря Иванова. Руководитель регионального отделения партии, депутат областного парламента Олег Брячак оперативно составил и направил соответствующий депутатский запрос на имя прокурора Псковской области с просьбой разобраться в сложившийся ситуации, чтобы в случае подтверждения информации привлечь к ответственности виновных лиц в соответствии с действующим законодательством.

«Только общими усилиями, совместно с управлением Федеральной антимонопольной службы, прокуратурой и другими инстанциями в рамках их полномочий, мы сможем добиться четкой и эффективной работы подрядчиков и субподрядчиков, тем более на объектах социальной важности», - заключил Игорь Иванов.