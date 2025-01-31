Недвижимость

«Росгосстрах»: В 2024 году сумма выплат за поврежденное жилье и имущество увеличились на 18,7%

Общий объем выплат «Росгосстраха» в 2024 году по договорам имущественного страхования физических лиц превысил 2,4 млрд рублей — эта сумма на 18,7% больше, чем годом ранее. Таким образом, каждый рабочий день страховая компания возмещала своим клиентам за утраченное или поврежденное жилье и имущество порядка 9,8 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Как рассказала начальник управления выплат по страхованию имущества и ответственности «Росгосстраха» Юлия Серова, традиционно владельцы строений (домов, дач, гаражей, бань) обращались в компанию по страховым случаям чаще, чем хозяева квартир — их доля в общем количестве поступивших в «Росгосстрах» заявлений по имущественным рискам составила порядка 70%, и эти пропорции по сравнению с 2023 годом изменились незначительно.

Причиной 62,5% обращений по страховым случаям стал ущерб из-за природных явлений — подтоплений, ураганов, града и т. п. Однако если говорить о деньгах, то самые крупные страховые выплаты были из-за ущерба после пожаров. Так, самая большая выплата по «огневым» рискам в прошлом году — почти 19 млн рублей — была за сгоревший коттедж в подмосковном Серпухове, причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки. На третьем месте по заявлениям — аварии коммунальных систем, на них пришлось 12,5% обращений клиентов компании. Как и годом ранее, на четвертом месте среди страховых случаев в частном секторе оказались кражи — по ним поступило порядка 5% заявлений, и это на два процентных пункта меньше, чем годом ранее. Средняя выплата по страховым случаям с домами и строениями граждан превысила 113 тысяч рублей.

«Прошедший год запомнился жителям нашей страны аномально теплой весной — снег таял быстро; ситуацию усугубили проливные дожди, — говорит Юлия Серова. — Как результат, только от весенних паводков в той или иной степени пострадало более 40 регионов, и в 15 из них страховым событиям в «Росгосстрахе» был присвоен статус «массовый убыток». Там урегулирование страховых случаев проходило по упрощенной схеме, и клиентам не надо было тратить время на сбор документов — их страховщик запрашивал в компетентных органах самостоятельно. Сумма страхового возмещения за весенние паводки в прошлом году в 4,8 раза превысила ту, что была годом ранее. Но даже эти деньги не идут ни в какое сравнение с выплатами после пожаров: так, на «огневые» риски в 2024 году пришлось 18% страховых случаев, при этом выплаты по ним составили 67% в общем объеме».

Юлия Серова напомнила, что все эти риски — повреждения строений из-за огня, неблагоприятной погоды, кражи и другие входят в базовые страховые программы «Росгосстраха», которые разработаны с минимальным количеством исключений. Как результат, компания остается безоговорочным лидером отрасли по выплатам за ущерб, причиненный домам, коттеджам, дачам и другим строениям, принадлежащим гражданам России.

Чаще всего о наступлении страхового события с недвижимостью или домашним имуществом в частном секторе в 2024 году сообщали клиенты компании из Москвы и Подмосковья, на долю которых пришлось более 10% обращений; 9% поступило из Республики Башкортостан, 8% — из Татарстана. Далее идут собственники из Пензенской, Вологодской, Нижегородской, Курганской и Ивановской областей, республик Мордовия и Чувашия.