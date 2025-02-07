Недвижимость

8,5 млрд рублей вернули в виде налогового вычета ипотечные заемщики ВТБ

8,5 млрд рублей вернули в виде налогового вычета ипотечные заемщики ВТБ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банке, запрос на возврат налоговых платежей со стоимости квартиры и с процентов по ипотеке был одним из самых популярных в 2024 году. За прошлый год пользователи интернет-банка смогли вернуть на свои счета в ВТБ 8,5 млрд рублей.

Фото: пресс-служба ВТБ

Банковские клиенты все чаще делают возвраты через интернет-банк, когда весь процесс подачи заявки проходит дистанционно: не нужно собирать документы, посещать банк и ФНС. По сравнению с обычным способом получения выплат онлайн-формат позволяет получить вычет в 3 раза быстрее.

Также был популярен «социальный калькулятор», который позволяет рассчитать положенные федеральные детские выплаты и в онлайн-режиме подать заявления на пособия. С сентября прошлого года сервис стал доступен всем россиянам, по итогам 2024 года более 700 тысяч человек узнали о доступных соцвыплатах на их детей.