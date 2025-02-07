Недвижимость

Два торговых павильона на улице Коммунальной в Пскове требуют демонтировать

Администрация города Пскова обратилась в суд с исками о демонтаже двух торговых павильонов у дома №58 по улице Коммунальной в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области.

Фото: Яндекс. Карты, 2023 год

Согласно исковым заявлениям, между администрацией города Пскова и индивидуальным предпринимателем А. Г. Багратяном были заключены договоры на размещение двух нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг по адресу: город Псков, улица Коммунальная, у дома №58.

В связи с наличием непогашенной задолженности администрация расторгла договоры в одностороннем порядке. Впоследствии администрация вынесла постановления о демонтаже самовольно установленных объектов движимого имущества.

Учитывая данные обстоятельства, администрация обратилась в арбитражный суд с исками об обязании предпринимателя демонтировать самовольно установленные объекты движимого имущества ориентировочной площадью 8 и 24 квадратных метра.

Предварительное и судебное заседания назначены на 12 марта (дело №А52-578/2025) и на 1 апреля (дело №А52-577/2025).