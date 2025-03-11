Недвижимость

Основания для выселения арендатора из жилья перечислил юрист

Какие существуют законные основания для выселения арендаторов из жилого помещения, рассказал преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия» Антон Палюлин.

По словам эксперта, если срок договора найма жилого помещения не истёк, то владелец жилья может расторгнуть его в суде в двух случаях.

Ущерб помещению: если наниматель или связанные с ним люди присвоили или нанесли ущерб помещению, это может стать основанием для немедленного расторжения договора. Неуплата аренды: вторым важным основанием является неуплата за жилье. Если наниматель не оплачивает аренду в течение шести месяцев или в другой срок, указанный в договоре, владелец может инициировать процесс расторжения договора.

Краткосрочный найм

В случае заключения договора на краткосрочный период, он может быть расторгнут, если наниматель не произведёт оплату по окончании срока, указанного в договоре, более двух раз. Это даёт владельцу право требовать освобождения занимаемого помещения в случае ненадлежащей оплаты аренды.

Восстановление прав арендатора

В соответствии с пунктом 2 статьи 687 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд может предоставить нанимателю срок не более одного года для устранения нарушений, послуживших основанием для расторжения договора найма по инициативе собственника. Это предоставляет нанимателю возможность исправить допущенные нарушения до момента расторжения договора. В случае если нарушения не будут устранены, собственник имеет право повторно обратиться в суд.

Правила выселения

В случае, если владелец принимает решение о досрочном выселении арендатора, необходимо учитывать, что такое действие возможно только в соответствии с законодательством или условиями договора.

«Односторонний отказ исполнять обязательства возможен лишь в случаях, которые предусмотрены законом или договором. Если же таких оснований нет, арендатор имеет право не съезжать или требовать компенсации убытков», - сказал юрист.

В случае отказа арендатора освободить жилое помещение, собственник должен направить письменное уведомление о расторжении договора аренды с указанием срока для освобождения помещения. Если арендатор не реагирует и не освобождает помещение по истечении трёхмесячного срока, собственник имеет право обратиться в суд с иском о выселении, пишет RuNews24.ru.

Принудительное выселение и самоуправство

После получения судебного решения собственник обращается к судебным приставам для принудительного выселения арендатора.

«Однако следует помнить, что самовольное выселение, например, смена замков или вынос вещей, незаконно и может повлечь ответственность по статье 330 Уголовного кодекса РФ», — подчеркивает Антон Палюлин.

Выселение арендатора — это сложный и серьезный процесс, который требует четкого соблюдения законодательных норм. Владельцам жилья необходимо действовать осторожно, чтобы избежать правовых последствий, связанных с неправомерным выселением, заключил эксперт.