Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 ЛЕТ
Господин Рейтингомер
«Лёгкая кухня» Классические блины
Снять проклятие
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
Свет и драматизм: выставка «Крепость»
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Как отправить ребенка в летний лагерь
Эхо несостоявшегося теракта
самозапрет на получение кредита
Билеты на предпоказ фильма «Ждун»
 
 
 
ещё Недвижимость 11.03.2025 16:350 Девять аварийных домов снесут в Пскове 11.03.2025 18:200 Основания для выселения арендатора из жилья перечислил юрист 11.03.2025 16:350 Девять аварийных домов снесут в Пскове 10.03.2025 08:000 За год спрос на посуточную аренду жилья вырос на 51% 07.03.2025 14:570 Гаражи на улице Ижорского Батальона в Пскове демонтируют при бездействии владельцев 07.03.2025 14:501 «Дневной дозор»: Что делать с высокими ценами на жилье?
 
 
 
Самое популярное 04.03.2025 18:224 Первый вице-губернатор Денис Салий оставил должность 05.03.2025 09:290 Устроивший стрельбу в Санкт-Петербурге пскович был найден мертвым 10.03.2025 19:531 Абдулазиз Шихабидов назначен на должность командира 76-й дивизии 04.03.2025 14:083 Борис Елкин: Несколько единиц техники утопили во время ремонта коллектора на улице Западной 10.03.2025 10:211 Подозреваемых в убийстве лидера ОПГ «Ташкентские» поймали спустя 16 лет в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Основания для выселения арендатора из жилья перечислил юрист

11.03.2025 18:20|ПсковКомментариев: 0

Какие существуют законные основания для выселения арендаторов из жилого помещения, рассказал преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия» Антон Палюлин.

По словам эксперта, если срок договора найма жилого помещения не истёк, то владелец жилья может расторгнуть его в суде в двух случаях.

  1. Ущерб помещению: если наниматель или связанные с ним люди присвоили или нанесли ущерб помещению, это может стать основанием для немедленного расторжения договора.

  2. Неуплата аренды: вторым важным основанием является неуплата за жилье. Если наниматель не оплачивает аренду в течение шести месяцев или в другой срок, указанный в договоре, владелец может инициировать процесс расторжения договора.

Краткосрочный найм

В случае заключения договора на краткосрочный период, он может быть расторгнут, если наниматель не произведёт оплату по окончании срока, указанного в договоре, более двух раз. Это даёт владельцу право требовать освобождения занимаемого помещения в случае ненадлежащей оплаты аренды.

Восстановление прав арендатора

В соответствии с пунктом 2 статьи 687 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд может предоставить нанимателю срок не более одного года для устранения нарушений, послуживших основанием для расторжения договора найма по инициативе собственника. Это предоставляет нанимателю возможность исправить допущенные нарушения до момента расторжения договора. В случае если нарушения не будут устранены, собственник имеет право повторно обратиться в суд.

Правила выселения

В случае, если владелец принимает решение о досрочном выселении арендатора, необходимо учитывать, что такое действие возможно только в соответствии с законодательством или условиями договора.

«Односторонний отказ исполнять обязательства возможен лишь в случаях, которые предусмотрены законом или договором. Если же таких оснований нет, арендатор имеет право не съезжать или требовать компенсации убытков», - сказал юрист.

В случае отказа арендатора освободить жилое помещение, собственник должен направить письменное уведомление о расторжении договора аренды с указанием срока для освобождения помещения. Если арендатор не реагирует и не освобождает помещение по истечении трёхмесячного срока, собственник имеет право обратиться в суд с иском о выселении, пишет RuNews24.ru

Принудительное выселение и самоуправство

После получения судебного решения собственник обращается к судебным приставам для принудительного выселения арендатора.

«Однако следует помнить, что самовольное выселение, например, смена замков или вынос вещей, незаконно и может повлечь ответственность по статье 330 Уголовного кодекса РФ», — подчеркивает Антон Палюлин.

Выселение арендатора — это сложный и серьезный процесс, который требует четкого соблюдения законодательных норм. Владельцам жилья необходимо действовать осторожно, чтобы избежать правовых последствий, связанных с неправомерным выселением, заключил эксперт. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Надо ли ввести более жесткие меры по борьбе с рыбаками, выходящими на хрупкий лед?
В опросе приняло участие 103 человека
11.03.2025, 19:150 Начальника Псковской дистанции пути Октябрьской ЖД оштрафовали на 50 тысяч рублей 11.03.2025, 19:000 На Солнце произошла сильная вспышка 11.03.2025, 18:350 «Гонки по вертикали»: 40 лет спустя, отставка Салия и левые тезисы. ВИДЕО 11.03.2025, 18:200 Основания для выселения арендатора из жилья перечислил юрист
11.03.2025, 17:540 «Кузница»: Покупатель всегда прав? ВИДЕО 11.03.2025, 17:530 Грузовики весом более восьми тонн не смогут ездить по дорогам в Великих Луках с 24 марта 11.03.2025, 17:500 «Дневной дозор»: Смертельная рыбалка 11.03.2025, 17:460 Псковича Михаила Родихина* включили в список экстремистов
11.03.2025, 17:440 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 11 марта 11.03.2025, 17:440 Спектакль «Записки нервного капельдинера» в Псковском театре драмы в апреле переносится 11.03.2025, 17:390 «Беседка»: Подготовка 51-го Фестиваля русской музыки в Пскове. ВИДЕО 11.03.2025, 17:370 Один из основателей «Терем-квартета» даст в Пскове концерт к юбилею Даниила Хармса
11.03.2025, 17:330 Интерактив: Диван-подберезовик 11.03.2025, 17:250 Алексей Репников рассказал о главной интриге 51-го Фестиваля русской музыки 11.03.2025, 17:140 «Гонки по вертикали»: 40 лет спустя, отставка Салия и левые тезисы 11.03.2025, 17:080 Межрегиональный автопробег к 80-летию Победы приняли в Великих Луках
11.03.2025, 17:060 Стало известно, на что псковичи чаще всего жалуются в Роспотребнадзор 11.03.2025, 17:050 Одиннадцатиклассник из Новосокольников стал призером олимпиады по программированию 11.03.2025, 16:510 «Управляйку» обязали отремонтировать подъезд в доме инвалида в Пустошке 11.03.2025, 16:480 Завод «ЗЭТО» укрепляет международные позиции на выставке в Индии
11.03.2025, 16:410 В Пскове запретят парковку на улице Железнодорожной возле путей 11.03.2025, 16:370 Псковичи могут подать заявки на конкурс инициатив родительских сообществ 11.03.2025, 16:350 Девять аварийных домов снесут в Пскове 11.03.2025, 16:320 Почти 80 случаев гриппа зарегистрировали в Псковской области за неделю
11.03.2025, 16:300 На нестабильность связи пожаловались Александру Козловскому в Пустошкинском районе 11.03.2025, 16:230 Окна заменили в двух учреждениях культуры Псковского района 11.03.2025, 16:140 101 класс закрыт на карантин в школах Псковской области 11.03.2025, 16:070 Симфонический оркестр Псковской области готовится отметить 30-летие
11.03.2025, 15:520 В Пскове продолжают искать мужчину, самовольно покинувшего больницу 11.03.2025, 15:430 Нужно ли хранить коробки от техники, ответили псковичам 11.03.2025, 15:400 Администрацию волости в Пустошкинском районе обязали опубликовать данные о пунктах приема ртутьсодержащих ламп 11.03.2025, 15:350 Банковские отделения появятся в салонах МегаФона
11.03.2025, 15:330 Трудоустройство ветеранов СВО обсудили в Пскове 11.03.2025, 15:270 Александр Козловский вручил медаль к 80-летию Победы малолетней узнице в Опочке 11.03.2025, 15:230 Как не ошибиться при покупке онлайн, объяснили псковичам в Роспотребнадзоре 11.03.2025, 15:070 До +9 градусов прогреется воздух в Псковской области 12 марта
11.03.2025, 15:000 Алексей Репников анонсировал создание фольклорного проекта в Пскове 11.03.2025, 15:000 Билеты на предпоказ фильма про доброго инопланетянина разыгрывает радио ENERGY в Пскове 11.03.2025, 14:560 Жителя Смоленской области в Пскове осудили за серию краж почти на миллион рублей 11.03.2025, 14:540 Обновлённый законопроект о языках народов РФ проходит обсуждение с участием регионов
11.03.2025, 14:520 Выставка к юбилею театрального отделения школы искусств откроется в Пскове 11.03.2025, 14:490 Молодежь Псковской области может выиграть гранты на патриотические проекты 11.03.2025, 14:410 Фотофакт: Ледоход начался на реке Великой в Пскове 11.03.2025, 14:300 Музыка из «Игры престолов» может прозвучать в псковской филармонии
11.03.2025, 14:190 Выставка псковского художника Александра Бушуева откроется в Доме офицеров 11.03.2025, 14:110 В истории много примеров, когда бывшие военные строили успешную карьеру на госслужбе – Наталья Исакова 11.03.2025, 13:520 «Концерт-анекдот» со стихотворениями Даниила Хармса представят в Пскове 11.03.2025, 13:490 На трассе Псков — Гдов спасатели предупредили водителей об опасности выхода на лед
11.03.2025, 13:460 «Потягнем за Отечество!»: Князь Довмонт 11.03.2025, 13:450 Оперы «Храбрый заяц» и «Бременские музыканты» представит в Пскове Мариинский театр 11.03.2025, 13:390 Тело новорожденного в женской сумке обнаружили в себежском лесу 11.03.2025, 13:380 Фотоконкурс «Я читаю ПЛН» собирает первых участников
11.03.2025, 13:280 Александр Козловский провел встречу с женщинами-волонтёрами из Великих Лук 11.03.2025, 13:241 Ряд больных деревьев спилили на улице Максима Горького в Пскове 11.03.2025, 13:130 Медвежонок из псковского «Птичьего дворика» уехал в Тверскую область 11.03.2025, 13:110 Псковичка Анастасия Егорова представит регион на вокальном конкурсе на телеканале «Звезда»
11.03.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Покупатель всегда прав? 11.03.2025, 12:590 Заколоченный участок 11.03.2025, 12:570 Полиция проводит операцию для предотвращения вовлечения псковской молодежи в наркобизнес 11.03.2025, 12:550 Грузовому транспорту запретили ездить по дорогам в Плюсском и Стругокрасненском округах
11.03.2025, 12:530 Подняться на колокольню храма святых Жён-Мироносиц предлагают псковичам 11.03.2025, 12:490 Жители стругокрасненской деревни Маяково жалуются на отсутствие инфраструктуры 11.03.2025, 12:380 Директор отряда «Дружина»: Рыбаки по-разному реагируют на призыв не выходить на хрупкий лёд 11.03.2025, 12:310 Красные дипломы получили 8 выпускников заочного отделения псковского колледжа искусств
11.03.2025, 12:270 Лекцию о Снетогорском монастыре на страницах Дневника митрополита Арсения проведут в Пскове 11.03.2025, 12:210 Врачи псковской инфекционки пролечили 370 пациентов от гепатита С за три года 11.03.2025, 12:160 За год в Псковской области вручили более 600 медалей «50 лет совместной жизни» 11.03.2025, 12:140 «Усадебный парк» в Порховском районе изъяли и реализуют с публичных торгов
11.03.2025, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о 51-м Фестивале русской музыки 11.03.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 11 марта 11.03.2025, 11:580 Псковский музей-заповедник присоединился к проекту «Голоса Победы» 11.03.2025, 11:560 Отделы ЗАГС в Псковской области войдут в состав местных администраций до конца марта
11.03.2025, 11:480 Рейтингомер: Бабинингейт, отставка вице-губернатора и депутат с пистолетом. ВИДЕО 11.03.2025, 11:360 У 31% работающих псковичей есть предложения для руководства по оптимизации процессов — опрос 11.03.2025, 11:330 Директора «Пустошкинских теплосетей» оштрафовали за долги 11.03.2025, 11:290 Песни и романсы зазвучат в усадьбе Модеста Мусоргского в Куньинском районе
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru