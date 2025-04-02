Недвижимость

Жилой комплекс «Оптима» в Пскове введен в эксплуатацию

Жилой комплекс «Оптима» ввели в эксплуатацию в Пскове. Как Псковской Ленте Новостей сообщил застройщик, 110 семей получают ключи от новых квартир.

Фото здесь и далее: «СМУ-60»

«Жилой комплекс "Оптима" официально введен в эксплуатацию. Оно стало возможным благодаря слаженной работе застройщика и всех участников проекта, которые на протяжении долгого времени трудились над созданием комфортного и современного жилья для жителей. Сегодня семьи с радостью начнут получать ключи от своих новых квартир!» - сообщил застройщик.

В компании отметили, что жилой комплекс «Оптима» расположен в живописном районе города, который славится своей зеленью и спокойной атмосферой.

«Комплекс предлагает своим жителям все необходимые удобства для комфортной жизни. На его территории предусмотрены современные детские площадки, зоны для отдыха, а также достаточное количество парковочных мест. Удобная транспортная доступность и близость к важной инфраструктуре делают ЖК "Оптима" хорошим местом для проживания как семей с детьми, так и молодых специалистов и пожилых людей», - отметили в компании.

Застройщик проекта, компания «СМУ-60», уделил особое внимание качеству и безопасности. Все квартиры в комплексе оборудованы современными системами безопасности и энергоэффективными технологиями. Это не только обеспечивает комфорт, но и позволяет жильцам существенно экономить на коммунальных платежах.

«Мы рады, что смогли реализовать этот проект и предоставить жилье семьям. Мы уверены, что ЖК "Оптима" станет для них настоящим домом», - отметила представитель застройщика Екатерина Колосова.

«Теперь 110 семей могут начать новую жизнь в своих уютных квартирах, наполненных светом и теплом. Жители уже строят планы по обустройству своих новых квартир и знакомству с соседями, создавая дружескую атмосферу в новом сообществе. Жилой комплекс "Оптима" — это не просто новое жилье, это пространство для создания крепких связей и уютной атмосферы. Мы искренне поздравляем новоселов с этим важным событием и желаем им счастья, здоровья и благополучия в их новых домах!» - добавили в компании.