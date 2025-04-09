Недвижимость

Действующие ипотечные программы в России планируют сохранить

Действующие ипотечные программы в России планируется сохранить и расширить, но новых программ запускать не планируется. Об этом в интервью рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

«В первую очередь это будет продление мер семейной ипотеки, потому что для бюджета такие льготы обходятся очень дорого. Независимо от того, какая ставка, человек всё равно платит только 6%, а разницу банкам возмещает государство. В этом году эта цифра будет точно больше 1 трлн рублей при сегодняшней ключевой ставке. Поэтому первая и самая главная мера — это удержание взятых на себя обязательств и оплата банкам процентов по ипотечным кредитам. За счет этой меры хотим удержать ту планку для тех, кто уже получил кредиты», — сказал он.

Также он отметил, что планируется увеличить темпы ипотеки на новых территориях, пишут «Известия».

«Самое главное сегодня — создать условия, чтобы люди, которые вложились в жилье, знали, что это жилье будет достроено. Соответственно, необходимо поддержать и застройщиков, чтобы они все-таки ввели это жилье, так как сегодня у них растет стоимость кредитных ресурсов и появляются риски недостройки домов. Рассматриваем и другие стимулирующие меры, например, рассрочку от застройщиков. Если они хотят ее дать сегодня по уже введенным домам, по проданным квартирам, прорабатываем меры, чтобы они были защищены. Также рассматриваем различные вопросы налоговых послаблений», — сказал вице-премьер.