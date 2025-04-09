Недвижимость

Веранду в гостинице «Барселона» в Пскове могут признать незаконной пристройкой

Администрация города Пскова обратилась в суд с иском о признании реконструкции гостиницы «Барселона» самовольной и приведении здания в прежнее состояние, сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области.

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В ходе выездного обследования установлено строительство индивидуальными предпринимателями Лебедевым и Лебедевой пристройки - остекленной веранды с отдельными входами и открытой террасой. С целью обеспечения доступа из пристройки в здание был расширен оконный проем первого этажа.

В акте проверки также указано, что в связи с выполнением пристройки, обладающей признаками капитальности, усматриваются признаки реконструкции, повлекшие изменение площади застройки объекта.

Поскольку предпринимателям разрешения на реконструкцию объекта не выдавалась, администрация вышла в суд с иском о признании пристройки самовольной.

Предварительное и судебное заседания назначены на 24 апреля.