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Веранду в гостинице «Барселона» в Пскове могут признать незаконной пристройкой

11.04.2025 12:22|ПсковКомментариев: 0

Администрация города Пскова обратилась в суд с иском о признании реконструкции гостиницы «Барселона» самовольной и приведении здания в прежнее состояние, сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области. 

Фото: Яндекс. Карты

В ходе выездного обследования установлено строительство индивидуальными предпринимателями Лебедевым и Лебедевой пристройки - остекленной веранды с отдельными входами и открытой террасой. С целью обеспечения доступа из пристройки в здание был расширен оконный проем первого этажа. 

В акте проверки также указано, что в связи с выполнением пристройки, обладающей признаками капитальности, усматриваются признаки реконструкции, повлекшие изменение площади застройки объекта.

Поскольку предпринимателям разрешения на реконструкцию объекта не выдавалась, администрация вышла в суд с иском о признании пристройки самовольной.

Предварительное и судебное заседания назначены на 24 апреля.

Источник: Псковская Лента Новостей
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