Недвижимость

Недострой на улице Советской в Пскове хотят изъять из собственности

Арбитражный суд Псковской области принял к производству иск администрации города Пскова к обществу с ограниченной ответственности «Новый адрес» об изъятии объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: город Псков, улица Советская дом, №96, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда.

Фото: Яндекс. Карты

Согласно исковому заявлению, до января 2025 года между комитетом по управлению муниципальным имуществом города Пскова и обществом с ограниченной ответственностью «Новый адрес» действовал договор аренды на земельный участок площадью 1664 квадратных метра для завершения строительства многоэтажного жилого дома.

Вместе с тем, согласно акту осмотра, проведенного в феврале 2025 года, строительство данного объекта не завершили (степень готовности 96%), заявления на ввод объекта в эксплуатацию не поступало, разрешения на ввод объекта администрация города Пскова не выдавала.

Предварительное и судебное заседания назначены на 20 мая 2025 года.