Недвижимость

Предоставление участникам СВО земельных участков обсудили в соцкомитете Собрания

Предоставление участникам специальной военной операции и членам семей погибших (умерших) бойцов земельных участков в собственность бесплатного обсудили депутаты Псковского областного Собрания на заседании комитета по труду и социальной политике 23 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание

Проектом закона предлагается установить возможность предоставления участникам специальной военной операции и членам семей погибших (умерших) бойцов земельных участков в собственность бесплатно с видами разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», «ведение садоводства», которые предполагают возможность строительства жилого дома.

«Если участник получает землю для садоводства, он там сможет что-то построить и перевести землю из сельхозназначения в индивидуальное жилищное строительство? Участник может претендовать на второй участок под личное подсобное хозяйство или под садоводство?» — спросил председатель комитета Игорь Дитрих.

Докладчик ответила, что на предоставленных участках есть возможность построить жилой дом, садовый дом и проводить хозяйственные работы. При этом на второй участок претендовать нельзя.