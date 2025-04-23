Недвижимость

Администрация Пскова требует демонтировать овощной ларек на улице Труда

Арбитражный суд Псковской области принял к производству иск администрации города Пскова к индивидуальному предпринимателю Анжелике Бахтуриной об обязании демонтировать нестационарный торговый объект, расположенный по адресу: Псков, улица Труда, у дома №39, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда.

Фото: Яндекс. Карты

Согласно исковому заявлению, ранее между администрацией города Пскова и обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Победа» был заключен договор на размещение нестационарного торгового объекта. Однако после продажи объекта индивидуальному предпринимателю Бахтуриной договор на его размещение был расторгнут.

Новый собственник не заключил новый договор на право размещения торгового объекта, что и стало основанием для обращения администрации в суд с иском о демонтаже.

Предварительное и судебное заседания назначены на 14 мая.