Недвижимость

Девять квартир приобрели для врачей в Псковской области в 2024 году

Девять служебных квартир приобрели для нужд медицинских работников в 2024 году, сообщается в Telegram-канале председателя комитета здравоохранения Псковской области Марины Гаращенко.

«Меры по обеспечению жильем медицинских работников является одними из самых важных мер социальной поддержки в регионе. В 2024 году правительством Псковской области было приобретено девять служебных квартир. Все они уже используются врачами, которые приехали работать в Псковскую область. Ещё семь врачей приняли участие в программе "льготная ипотека"», - сообщила Марина Гаращенко.

Она добавила, что возможностью получить компенсацию за найм жилья воспользовались порядка 100 медицинских работников.