Недвижимость

Иск об изъятии «Дома Оглоблиной» из собственности удовлетворил псковский суд

Псковский городской суд 19 мая вынес решение по гражданскому делу по иску комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области к собственникам «Дома Оглоблиной», сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете.

Фотографии предоставлены комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области

Принято решение об изъятии указанного объекта в соответствии со статьей 54 федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в связи с непринятием мер по его сохранению и реализации с публичных торгов. Суд исковые требования удовлетворил, принято решение об изъятии указанного объекта культурного наследия.

Решение в законную силу пока не вступило.

Объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой Оглоблиной Л.И.», конец XIX- начало XX в., расположен по адресу: Псков, улица Герцена, дом 13.

Ранее сообщалось, что действия собственников и многократные отказы от проведения мероприятий по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Оглоблиной Л. И.» привели к разрушению памятника.