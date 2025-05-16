Иск об изъятии «Дома Оглоблиной» из собственности удовлетворил псковский суд

Псковский городской суд 19 мая вынес решение по гражданскому делу по иску комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области к собственникам «Дома Оглоблиной», сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете.
Фотографии предоставлены комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области
Принято решение об изъятии указанного объекта в соответствии со статьей 54 федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в связи с непринятием мер по его сохранению и реализации с публичных торгов. Суд исковые требования удовлетворил, принято решение об изъятии указанного объекта культурного наследия.
Решение в законную силу пока не вступило.
Объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой Оглоблиной Л.И.», конец XIX- начало XX в., расположен по адресу: Псков, улица Герцена, дом 13.
Ранее сообщалось, что действия собственников и многократные отказы от проведения мероприятий по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Оглоблиной Л. И.» привели к разрушению памятника.