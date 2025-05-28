Недвижимость

Порядка 360 млн рублей выдал Сбер на жильё в апреле в Псковской области

Общая сумма ипотечного кредитования псковичей за четыре месяца 2025 года составила более 1,2 млрд рублей, что соответствует уровню прошлого года, сообщили Псковской Ленте Новостей в Сбере.

Наиболее востребованной программой в апреле ожидаемо остаётся «Семейная ипотека». По ней проходит 97% всех сделок с господдержкой в Сбере по Псковской области. Всего в апреле семьи с детьми взяли кредиты на жильё в банке на 290 млн рублей, это в 2 раза превышает объём аналогичного периода прошлого года.

«Ипотека давно стала синонимом мечты о собственном жилье и уверенности в завтрашнем дне. Поэтому даже в условиях нестабильной экономической ситуации псковичи стремятся обеспечить комфорт и стабильность своим семьям, приобретая собственное жильё с помощью банковских кредитов. Особенно приятно отметить высокий спрос на программу «Семейная ипотека», которая помогает молодым семьям приобрести своё первое жильё или расширить жилое пространство. Радует тот факт, что в апреле текущего года объем выданных ипотечных кредитов для семей с детьми превысил показатели прошлого года практически вдвое. Это свидетельствует о доверии наших клиентов к банку и подтверждает правильность выбранного нами курса поддержки семейных ценностей», — сказал управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец.

По итогам 4 месяцев 2025 года портфель ипотечного кредитования Сбербанка на Северо-Западе вырос на 6 млрд рублей, на конец апреля он превышает 1,3 триллиона рублей (прирос к апрелю 2024 года – 8%).

Информация об ипотечных программах размещена на сайте банка.